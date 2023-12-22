https://ria.ru/20231222/polikliniki-1917550553.html
Более 10 тысяч ярославцев посетили поликлиники в вечернее время
Более 10 тысяч ярославцев посетили поликлиники в вечернее время - РИА Новости, 22.12.2023
Более 10 тысяч ярославцев посетили поликлиники в вечернее время
Более 10 тысяч жителей Ярославской области получили медпомощь в поликлиниках региона, работа которых была продолжена в вечернее время, сообщил губернатор Михаил РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:45
2023-12-22T17:45
2023-12-22T17:46
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Ярославской области получили медпомощь в поликлиниках региона, работа которых была продолжена в вечернее время, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, члены корсовета главных специалистов областного министерства здравоохранения обсудили повышение эффективности управления медицинскими учреждениями и качества предоставления медицинских услуг жителям региона. В заседании, которое прошло под председательством губернатора Михаила Евраева, приняли участие главные врачи медицинских организаций, руководство регионального ведомства, территориального фонда ОМС и Росздравнадзора. "Важно, чтобы система здравоохранения перешла на качественно иной уровень, поэтому вопросы организации работы поликлиник, эффективности управления учреждениями будут на постоянном контроле. Очередей не должно быть нигде", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евраев подчеркнул: эту задачу необходимо решить уже в начале следующего года. По словам главы региона, решение о продлении режима работы поликлиник принималось для того, чтобы значительно повысить доступность медицинских услуг, поскольку не все могут попасть к врачу в рабочее время. "Сейчас все вечерние явки расписаны. С 1 октября более 10 тысяч человек уже прошли на прием после 20 часов. Это огромное количество людей. И врачам удобно получать двойную оплату на своем рабочем месте, а не уходить на дополнительные заработки в частные центры", - подчеркнул Михаил Евраев. По данным регионального министерства здравоохранения, среди самых востребованных специальностей – терапевт, хирург, уролог, гинеколог. Диагностические исследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген, флюорография, маммография, эхокардиография, в вечернее время прошли свыше 2 тысяч человек. Губернатор отметил, что те учреждения, где качественно организована эта работа, будут в приоритете при выделении финансирования на программы ремонта и оснащения оборудованием.
https://ria.ru/20230721/shkola-1885533089.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Ярославской области получили медпомощь в поликлиниках региона, работа которых была продолжена в вечернее время, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, члены корсовета главных специалистов областного министерства здравоохранения обсудили повышение эффективности управления медицинскими учреждениями и качества предоставления медицинских услуг жителям региона.
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В заседании, которое прошло под председательством губернатора Михаила Евраева, приняли участие главные врачи медицинских организаций, руководство регионального ведомства, территориального фонда ОМС и Росздравнадзора.
"Важно, чтобы система здравоохранения перешла на качественно иной уровень, поэтому вопросы организации работы поликлиник, эффективности управления учреждениями будут на постоянном контроле. Очередей не должно быть нигде", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евраев подчеркнул: эту задачу необходимо решить уже в начале следующего года.
По словам главы региона, решение о продлении режима работы поликлиник принималось для того, чтобы значительно повысить доступность медицинских услуг, поскольку не все могут попасть к врачу в рабочее время.
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"Сейчас все вечерние явки расписаны. С 1 октября более 10 тысяч человек уже прошли на прием после 20 часов. Это огромное количество людей. И врачам удобно получать двойную оплату на своем рабочем месте, а не уходить на дополнительные заработки в частные центры", - подчеркнул Михаил Евраев.
По данным регионального министерства здравоохранения, среди самых востребованных специальностей – терапевт, хирург, уролог, гинеколог. Диагностические исследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген, флюорография, маммография, эхокардиография, в вечернее время прошли свыше 2 тысяч человек.
Губернатор отметил, что те учреждения, где качественно организована эта работа, будут в приоритете при выделении финансирования на программы ремонта и оснащения оборудованием.
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