Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 22.12.2023 (обновлено: 18:06 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/podzhog-1917402290.html
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 22.12.2023
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа
Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:32
2023-12-22T18:06
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье, сообщил СК в Telegram-канале."В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 года рождения возбуждено уголовное дело", — говорится в публикации.По данным следствия, объект железнодорожной инфраструктуры несовершеннолетние подожгли 13 декабря на 320-м километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления МЖД. Указания по диверсии они получили в переписке в мессенджере.Обоим фигурантам дела предъявили обвинения, они признали вину и раскаялись.По статье "Диверсия" может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20231115/podzhog-1909519625.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа

СК возбудил дело против подростков из Подмосковья за поджог релейного шкафа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье, сообщил СК в Telegram-канале.
"В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 года рождения возбуждено уголовное дело", — говорится в публикации.
По данным следствия, объект железнодорожной инфраструктуры несовершеннолетние подожгли 13 декабря на 320-м километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления МЖД. Указания по диверсии они получили в переписке в мессенджере.
Обоим фигурантам дела предъявили обвинения, они признали вину и раскаялись.
По статье "Диверсия" может грозить до 20 лет заключения.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда
15 ноября, 09:51
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМосковская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала