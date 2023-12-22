https://ria.ru/20231222/podzhog-1917402290.html
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 22.12.2023
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа
Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:32
2023-12-22T10:32
2023-12-22T18:06
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье, сообщил СК в Telegram-канале."В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 года рождения возбуждено уголовное дело", — говорится в публикации.По данным следствия, объект железнодорожной инфраструктуры несовершеннолетние подожгли 13 декабря на 320-м километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления МЖД. Указания по диверсии они получили в переписке в мессенджере.Обоим фигурантам дела предъявили обвинения, они признали вину и раскаялись.По статье "Диверсия" может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20231115/podzhog-1909519625.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа
СК возбудил дело против подростков из Подмосковья за поджог релейного шкафа