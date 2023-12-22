https://ria.ru/20231222/podzhog-1917402290.html

В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа

В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 22.12.2023

В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа

Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:32

2023-12-22T10:32

2023-12-22T18:06

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

московская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье, сообщил СК в Telegram-канале."В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 года рождения возбуждено уголовное дело", — говорится в публикации.По данным следствия, объект железнодорожной инфраструктуры несовершеннолетние подожгли 13 декабря на 320-м километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления МЖД. Указания по диверсии они получили в переписке в мессенджере.Обоим фигурантам дела предъявили обвинения, они признали вину и раскаялись.По статье "Диверсия" может грозить до 20 лет заключения.

https://ria.ru/20231115/podzhog-1909519625.html

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)