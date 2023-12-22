https://ria.ru/20231222/podderzhka-1917398854.html

Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно

Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно - РИА Новости, 22.12.2023

Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно

Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:11

2023-12-22T10:11

2023-12-22T10:11

общество

сергей чирков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости. "Сегодня самый быстрый и максимально удобный формат получения наших услуг – это беззаявительный формат. Он подразумевает, что человеку вообще не требуется обращаться в фонд. Уже свыше пяти миллионов граждан ежегодно получают услуги фонда беззаявительно", - сказал Чирков. По его словам, в этом году более 2,5 миллионов граждан проинформированы о предполагаемом размере будущей пенсии. Свыше пяти миллионов граждан в разных жизненных ситуациях получили уведомления с ЕПГУ о мерах социальной поддержки, которые им положены. "Курс по развитию беззаявительных процедур продолжается... В 2024 планируется реализация в беззаявительной форме назначения пенсий по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) за работу на Севере", - отметил Чирков.

https://ria.ru/20231204/pensiya-1913613812.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, сергей чирков