https://ria.ru/20231222/podderzhka-1917398854.html
Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно
Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно - РИА Новости, 22.12.2023
Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно
Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:11
2023-12-22T10:11
2023-12-22T10:11
общество
сергей чирков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости. "Сегодня самый быстрый и максимально удобный формат получения наших услуг – это беззаявительный формат. Он подразумевает, что человеку вообще не требуется обращаться в фонд. Уже свыше пяти миллионов граждан ежегодно получают услуги фонда беззаявительно", - сказал Чирков. По его словам, в этом году более 2,5 миллионов граждан проинформированы о предполагаемом размере будущей пенсии. Свыше пяти миллионов граждан в разных жизненных ситуациях получили уведомления с ЕПГУ о мерах социальной поддержки, которые им положены. "Курс по развитию беззаявительных процедур продолжается... В 2024 планируется реализация в беззаявительной форме назначения пенсий по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) за работу на Севере", - отметил Чирков.
https://ria.ru/20231204/pensiya-1913613812.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей чирков
Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно
Соцфонд: более пяти миллионов россиян ежегодно получают поддержку беззаявительно
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.
"Сегодня самый быстрый и максимально удобный формат получения наших услуг – это беззаявительный формат. Он подразумевает, что человеку вообще не требуется обращаться в фонд. Уже свыше пяти миллионов граждан ежегодно получают услуги фонда беззаявительно", - сказал Чирков.
По его словам, в этом году более 2,5 миллионов граждан проинформированы о предполагаемом размере будущей пенсии. Свыше пяти миллионов граждан в разных жизненных ситуациях получили уведомления с ЕПГУ о мерах социальной поддержки, которые им положены.
"Курс по развитию беззаявительных процедур продолжается... В 2024 планируется реализация в беззаявительной форме назначения пенсий по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) за работу на Севере", - отметил Чирков.
В России уже свыше миллиона жителей новых регионов получают пенсии