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Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно - РИА Новости, 22.12.2023
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10:11 22.12.2023
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Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно
Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно - РИА Новости, 22.12.2023
Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно
Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:11
2023-12-22T10:11
общество
сергей чирков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости. "Сегодня самый быстрый и максимально удобный формат получения наших услуг – это беззаявительный формат. Он подразумевает, что человеку вообще не требуется обращаться в фонд. Уже свыше пяти миллионов граждан ежегодно получают услуги фонда беззаявительно", - сказал Чирков. По его словам, в этом году более 2,5 миллионов граждан проинформированы о предполагаемом размере будущей пенсии. Свыше пяти миллионов граждан в разных жизненных ситуациях получили уведомления с ЕПГУ о мерах социальной поддержки, которые им положены. "Курс по развитию беззаявительных процедур продолжается... В 2024 планируется реализация в беззаявительной форме назначения пенсий по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) за работу на Севере", - отметил Чирков.
https://ria.ru/20231204/pensiya-1913613812.html
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общество, сергей чирков
Общество, Сергей Чирков
Более пяти миллионов россиян ежегодно получают соцподдержку беззаявительно

Соцфонд: более пяти миллионов россиян ежегодно получают поддержку беззаявительно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Новосибирска
Прохожие на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более пяти миллионов человек в России получают меры социальной поддержки в беззаявительном формате ежегодно, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.
"Сегодня самый быстрый и максимально удобный формат получения наших услуг – это беззаявительный формат. Он подразумевает, что человеку вообще не требуется обращаться в фонд. Уже свыше пяти миллионов граждан ежегодно получают услуги фонда беззаявительно", - сказал Чирков.
По его словам, в этом году более 2,5 миллионов граждан проинформированы о предполагаемом размере будущей пенсии. Свыше пяти миллионов граждан в разных жизненных ситуациях получили уведомления с ЕПГУ о мерах социальной поддержки, которые им положены.
"Курс по развитию беззаявительных процедур продолжается... В 2024 планируется реализация в беззаявительной форме назначения пенсий по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям, перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) за работу на Севере", - отметил Чирков.
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ОбществоСергей Чирков
 
 
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