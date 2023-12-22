https://ria.ru/20231222/podarki-1917506828.html

Опрос: подавляющее большинство россиян дарит подарки на Новый год

Опрос: подавляющее большинство россиян дарит подарки на Новый год - РИА Новости, 22.12.2023

Опрос: подавляющее большинство россиян дарит подарки на Новый год

Подавляющее большинство россиян (87%) дарят подарки на Новый год, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:35

2023-12-22T15:35

2023-12-22T15:35

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (87%) дарят подарки на Новый год, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение". Согласно данным социологов, обычно россияне дарят подарки детям (66%), взрослым членам семьи, родственникам, любимому человеку (59%), близким друзьям (34%), коллегам по работе (13%). Как показал опрос, заранее покупают подарки более половины россиян (52%), занимаются этим вопросом в последние дни - 28% опрошенных. Респондентам предстояло ответить на вопрос, сильно ли бьет по их бюджету покупка новогодних подарков - 44% заявили, что не сильно, противоположно высказались 39% опрошенных. Социологи также выяснили, что 17% респондентов планируют потратить на подарки от 5 до 10 тысяч рублей; 14% - от 3 до 5 тысяч рублей; 11% - от 10 до 20 тысяч рублей; 10% - до 3 тысяч рублей, более 20 тысяч рублей полагают потратить 9% опрошенных, а затруднились ответить на этот вопрос 26% опрошенных. По данным социологов, 45% россиян планируют потратить на подарки примерно столько же, сколько и годом ранее; 24% предполагают потратить больше, а 9% - меньше. Среди причин роста трат на новогодние подарки, в частности, были названы рост цен (15%), желание пожарить больше подарков (4%), рост дохода и более дорогие подарки (по 2%). Причинами для снижения трат на подарки были названы экономия (5%), рост цен (2%), снижение числа людей, которым будут подарены подарки (1%) и наличие крупных расходов (1%). Поквартирный опрос был проведен 8-10 декабря 2023 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, новый год