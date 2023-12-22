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Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области
Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2023
Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области
Трое украинских солдат взяты в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:18
2023-12-22T14:18
2023-12-22T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Трое украинских солдат взяты в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем Telegram-канале. "Трое украинских солдат приплыли на левый берег Днепра и сразу попали в плен к нашим бойцам. Этим ещё повезло - останутся живыми. Обычная участь таких вот горе-десантников - гибель от российского огня ради пиара главаря киевского режима", - написал Сальдо. Около месяца назад Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные.
https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области
Сальдо: трое украинских военных попали в плен на левом берегу Днепра