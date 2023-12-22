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Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/plennye-1917476337.html
Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области
Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2023
Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области
Трое украинских солдат взяты в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:18
2023-12-22T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Трое украинских солдат взяты в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем Telegram-канале. "Трое украинских солдат приплыли на левый берег Днепра и сразу попали в плен к нашим бойцам. Этим ещё повезло - останутся живыми. Обычная участь таких вот горе-десантников - гибель от российского огня ради пиара главаря киевского режима", - написал Сальдо. Около месяца назад Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные.
https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html
херсонская область
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области

Сальдо: трое украинских военных попали в плен на левом берегу Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Трое украинских солдат взяты в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем Telegram-канале.
"Трое украинских солдат приплыли на левый берег Днепра и сразу попали в плен к нашим бойцам. Этим ещё повезло - останутся живыми. Обычная участь таких вот горе-десантников - гибель от российского огня ради пиара главаря киевского режима", - написал Сальдо.
Около месяца назад Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов".
По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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