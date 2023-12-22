https://ria.ru/20231222/plennye-1917476337.html

Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области

Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2023

Сальдо сообщил о взятии в плен трех украинских военных в Херсонской области

Трое украинских солдат взяты в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:18

2023-12-22T14:18

2023-12-22T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Трое украинских солдат взяты в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу в своем Telegram-канале. "Трое украинских солдат приплыли на левый берег Днепра и сразу попали в плен к нашим бойцам. Этим ещё повезло - останутся живыми. Обычная участь таких вот горе-десантников - гибель от российского огня ради пиара главаря киевского режима", - написал Сальдо. Около месяца назад Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные.

https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр