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Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка" - РИА Новости, 22.12.2023
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00:09 22.12.2023 (обновлено: 00:10 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/pereimenovanie-1917364220.html
Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка"
Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка" - РИА Новости, 22.12.2023
Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка"
Суд во Франции отклонил запрос правозащитной организации, требовавшей переименовать район и улицу в курортном городе Биаррице, которые носят название La... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:09
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд во Франции отклонил запрос правозащитной организации, требовавшей переименовать район и улицу в курортном городе Биаррице, которые носят название La Negresse ("Негритянка"), передает агентство Франс Пресс. Ассоциация Memoires et Partages в своем иске охарактеризовала старинный топоним Биаррица (департамент Атлантические Пиренеи) как "расистский и сексистский". Однако суд в городе По, административном центре департамента, постановил, что название района и улицы не может рассматриваться как "посягательство на принцип защиты человеческого достоинства", несмотря на "семантическую эволюцию термина "negresse" в сторону уничижительного оттенка". Согласно данным краеведов Биаррица, наполеоновские солдаты примерно в 1812-1813 годах дали прозвище La Negresse женщине, служившей в местном трактире. Опираясь на эти данные, суд увидел в названии "мемориальную перспективу и дань уважения местной истории", которая не ставит целью "изобразить чернокожего раба или потомка раба в унизительной, оскорбительной или унижающей манере". Адвокаты ассоциации заявили, что обжалуют решение суда в Государственном совете - органе французского правительства, выполняющем роль высшая судебная инстанция по административным делам.
https://ria.ru/20230705/bayden-1882334808.html
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франция, в мире, по (франция)
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Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка"

Суд во Франции отклонил запрос на переименование улицы "Негритянка" в Биаррице

© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский город Биарриц
Французский город Биарриц - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский город Биарриц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд во Франции отклонил запрос правозащитной организации, требовавшей переименовать район и улицу в курортном городе Биаррице, которые носят название La Negresse ("Негритянка"), передает агентство Франс Пресс.
Ассоциация Memoires et Partages в своем иске охарактеризовала старинный топоним Биаррица (департамент Атлантические Пиренеи) как "расистский и сексистский".
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Однако суд в городе По, административном центре департамента, постановил, что название района и улицы не может рассматриваться как "посягательство на принцип защиты человеческого достоинства", несмотря на "семантическую эволюцию термина "negresse" в сторону уничижительного оттенка".
Согласно данным краеведов Биаррица, наполеоновские солдаты примерно в 1812-1813 годах дали прозвище La Negresse женщине, служившей в местном трактире. Опираясь на эти данные, суд увидел в названии "мемориальную перспективу и дань уважения местной истории", которая не ставит целью "изобразить чернокожего раба или потомка раба в унизительной, оскорбительной или унижающей манере".
Адвокаты ассоциации заявили, что обжалуют решение суда в Государственном совете - органе французского правительства, выполняющем роль высшая судебная инстанция по административным делам.
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