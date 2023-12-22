https://ria.ru/20231222/pereimenovanie-1917364220.html

Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка"

Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка" - РИА Новости, 22.12.2023

Суд во Франции отклонил запрос на переименование квартала "Негритянка"

Суд во Франции отклонил запрос правозащитной организации, требовавшей переименовать район и улицу в курортном городе Биаррице, которые носят название La... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:09

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд во Франции отклонил запрос правозащитной организации, требовавшей переименовать район и улицу в курортном городе Биаррице, которые носят название La Negresse ("Негритянка"), передает агентство Франс Пресс. Ассоциация Memoires et Partages в своем иске охарактеризовала старинный топоним Биаррица (департамент Атлантические Пиренеи) как "расистский и сексистский". Однако суд в городе По, административном центре департамента, постановил, что название района и улицы не может рассматриваться как "посягательство на принцип защиты человеческого достоинства", несмотря на "семантическую эволюцию термина "negresse" в сторону уничижительного оттенка". Согласно данным краеведов Биаррица, наполеоновские солдаты примерно в 1812-1813 годах дали прозвище La Negresse женщине, служившей в местном трактире. Опираясь на эти данные, суд увидел в названии "мемориальную перспективу и дань уважения местной истории", которая не ставит целью "изобразить чернокожего раба или потомка раба в унизительной, оскорбительной или унижающей манере". Адвокаты ассоциации заявили, что обжалуют решение суда в Государственном совете - органе французского правительства, выполняющем роль высшая судебная инстанция по административным делам.

https://ria.ru/20230705/bayden-1882334808.html

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