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Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы - РИА Новости, 22.12.2023
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15:51 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/patrushev-1917511190.html
Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы
Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы - РИА Новости, 22.12.2023
Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев по телефону обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:51
2023-12-22T15:51
в мире
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россия
николай патрушев
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев по телефону обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. "Секретарь Совета Безопасности России провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля. Николай Патрушев обсудил с Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа", - говорится в сообщении. Детали не приводятся. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
https://ria.ru/20231222/okkupatsiya-1917450807.html
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в мире, израиль, россия, николай патрушев, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Николай Патрушев, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы

Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля пути решения гуманитарных проблем Газы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев по телефону обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля. Николай Патрушев обсудил с Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Детали не приводятся.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP
Вчера, 13:11
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Вчера, 09:10
 
В миреИзраильРоссияНиколай ПатрушевХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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