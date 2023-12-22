https://ria.ru/20231222/patrushev-1917511190.html

Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы

Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы - РИА Новости, 22.12.2023

Патрушев обсудил с коллегой из Израиля решение гуманитарных проблем Газы

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев по телефону обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:51

2023-12-22T15:51

2023-12-22T15:51

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев по телефону обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. "Секретарь Совета Безопасности России провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля. Николай Патрушев обсудил с Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа", - говорится в сообщении. Детали не приводятся. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.

https://ria.ru/20231222/okkupatsiya-1917450807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, николай патрушев, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году