https://ria.ru/20231222/padenie-1917537793.html
СК в Брянске проверит обстоятельства падения сосулек с крыши на мужчину
СК в Брянске проверит обстоятельства падения сосулек с крыши на мужчину - РИА Новости, 22.12.2023
СК в Брянске проверит обстоятельства падения сосулек с крыши на мужчину
Следственные органы организовали проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину в Брянске, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:10
2023-12-22T17:10
2023-12-22T17:11
происшествия
брянск
россия
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину в Брянске, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В понедельник 68-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и раной головы после падения наледи с крыши многоквартирного дома по проспекту Ленина в Брянске. Проверка прокуратуры установила, что управляющая компания вовремя не обеспечила полную очистку кровли дома от наледи, возбуждено административное дело, директору организации внесено представление. "По факту падения наледи с кровли многоквартирного дома №6 по проспекту Ленина в Советском районе города Брянска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему и действиям должностных лиц.
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происшествия, брянск, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Брянске проверит обстоятельства падения сосулек с крыши на мужчину
СК в Брянске проведет проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину