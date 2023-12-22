https://ria.ru/20231222/padenie-1917537793.html

СК в Брянске проверит обстоятельства падения сосулек с крыши на мужчину

СК в Брянске проверит обстоятельства падения сосулек с крыши на мужчину - РИА Новости, 22.12.2023

СК в Брянске проверит обстоятельства падения сосулек с крыши на мужчину

Следственные органы организовали проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину в Брянске, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:10

2023-12-22T17:10

2023-12-22T17:11

происшествия

брянск

россия

советский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку по факту падения наледи с крыши на мужчину в Брянске, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В понедельник 68-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и раной головы после падения наледи с крыши многоквартирного дома по проспекту Ленина в Брянске. Проверка прокуратуры установила, что управляющая компания вовремя не обеспечила полную очистку кровли дома от наледи, возбуждено административное дело, директору организации внесено представление. "По факту падения наледи с кровли многоквартирного дома №6 по проспекту Ленина в Советском районе города Брянска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему и действиям должностных лиц.

https://ria.ru/20231220/proverka-1916975463.html

брянск

россия

советский район

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происшествия, брянск, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)