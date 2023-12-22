https://ria.ru/20231222/otstavka-1917522897.html

"Недалекая". В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине

"Недалекая". В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 22.12.2023

"Недалекая". В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине

Пользователи соцсети Х остались недовольны заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче Украине генераторов и потребовали ее отставки. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:25

2023-12-22T16:25

2023-12-22T16:25

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х остались недовольны заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче Украине генераторов и потребовали ее отставки."Ты недалекая, как и многие другие. Уходи с поста. ЕС должен быть распущен", — возмутился очередными поставками на Украину James."Продолжай финансировать Украину, тогда произойдет много плохих вещей. Проснись же уже", — иронично отметил Hanif Bukhari."Зеленский только что написал (в соцсети Х. — Прим. ред.), что электричество восстановили по всей Украине. Кто из вас говорит правду?", — задал резонный вопрос Paul Gibbons."Они (украинцы. — Прим. ред.) все продадут в частные руки", — предположил Realist."Когда ты уже возьмешь ответственность за ужасный провалившийся проект "Украина"? Мы говорили с самого начала, что это неправильно и это сумасшествие", — резюмировал GroknRoll.Накануне глава ЕК сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. По ее словам, выплата 1,5 миллиарда евро из европейского пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов стала последней в 2023 году.

https://ria.ru/20231222/etap-1917418035.html

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз