https://ria.ru/20231222/otstavka-1917522897.html
"Недалекая". В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине
"Недалекая". В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 22.12.2023
"Недалекая". В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине
Пользователи соцсети Х остались недовольны заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче Украине генераторов и потребовали ее отставки. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:25
2023-12-22T16:25
2023-12-22T16:25
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х остались недовольны заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче Украине генераторов и потребовали ее отставки."Ты недалекая, как и многие другие. Уходи с поста. ЕС должен быть распущен", — возмутился очередными поставками на Украину James."Продолжай финансировать Украину, тогда произойдет много плохих вещей. Проснись же уже", — иронично отметил Hanif Bukhari."Зеленский только что написал (в соцсети Х. — Прим. ред.), что электричество восстановили по всей Украине. Кто из вас говорит правду?", — задал резонный вопрос Paul Gibbons."Они (украинцы. — Прим. ред.) все продадут в частные руки", — предположил Realist."Когда ты уже возьмешь ответственность за ужасный провалившийся проект "Украина"? Мы говорили с самого начала, что это неправильно и это сумасшествие", — резюмировал GroknRoll.Накануне глава ЕК сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. По ее словам, выплата 1,5 миллиарда евро из европейского пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов стала последней в 2023 году.
https://ria.ru/20231222/etap-1917418035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
"Недалекая". В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен об Украине
Пользователи Х потребовали отставки фон дер Ляйен после очередных поставок Киеву
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Пользователи соцсети Х
остались недовольны заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче Украине генераторов и потребовали ее отставки.
"Ты недалекая, как и многие другие. Уходи с поста. ЕС
должен быть распущен", — возмутился очередными поставками на Украину James.
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"Продолжай финансировать Украину, тогда произойдет много плохих вещей. Проснись же уже", — иронично отметил Hanif Bukhari.
"Зеленский только что написал (в соцсети Х. — Прим. ред.), что электричество восстановили по всей Украине. Кто из вас говорит правду?", — задал резонный вопрос Paul Gibbons.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) все продадут в частные руки", — предположил Realist.
"Когда ты уже возьмешь ответственность за ужасный провалившийся проект "Украина"? Мы говорили с самого начала, что это неправильно и это сумасшествие", — резюмировал GroknRoll.
Накануне глава ЕК сообщила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. По ее словам, выплата 1,5 миллиарда евро из европейского пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов стала последней в 2023 году.
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