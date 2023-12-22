https://ria.ru/20231222/otpusk-1917379295.html

Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск

Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск - РИА Новости, 22.12.2023

Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск

Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разрешил продлить им... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T06:51

2023-12-22T06:51

2023-12-22T06:51

общество

россия

махачкала

владимир путин

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МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разрешил продлить им отпуск, чтобы они встретили Новый год со своими семьями. Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Абуталимов. "Мне должны были дать три дня отпуска, Владимир Владимирович у Сергея Кужугетовича (Шойгу) спросил: "Ребята будут на Новый год отдыхать?" Он сказал: "Все зависит от командиров частей", на что Владимир Владимирович ответил: "Я говорю, что они будут отдыхать до 5 января, что Новый год Герои России встретят со своими семьями", – рассказал Абуталимов в беседе с журналистами в аэропорту Махачкалы.

https://ria.ru/20231222/putin-1917366971.html

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общество, россия, махачкала, владимир путин