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Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск - РИА Новости, 22.12.2023
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06:51 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/otpusk-1917379295.html
Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск
Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск - РИА Новости, 22.12.2023
Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск
Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разрешил продлить им... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T06:51
2023-12-22T06:51
общество
россия
махачкала
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разрешил продлить им отпуск, чтобы они встретили Новый год со своими семьями. Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Абуталимов. "Мне должны были дать три дня отпуска, Владимир Владимирович у Сергея Кужугетовича (Шойгу) спросил: "Ребята будут на Новый год отдыхать?" Он сказал: "Все зависит от командиров частей", на что Владимир Владимирович ответил: "Я говорю, что они будут отдыхать до 5 января, что Новый год Герои России встретят со своими семьями", – рассказал Абуталимов в беседе с журналистами в аэропорту Махачкалы.
https://ria.ru/20231222/putin-1917366971.html
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общество, россия, махачкала, владимир путин
Общество, Россия, Махачкала, Владимир Путин
Герой России рассказал о данном Путиным разрешении продлить отпуск

Герой России рассказал, как Путин разрешил продлить бойцам отпуск на Новый год

© Фото : Пресс-служба главы ДагестанаТемирлан Абуталимов
Темирлан Абуталимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Пресс-служба главы Дагестана
Темирлан Абуталимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разрешил продлить им отпуск, чтобы они встретили Новый год со своими семьями.
Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Абуталимов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Герой России: участники СВО одобряют выдвижение Путина на пост президента
Вчера, 01:09
"Мне должны были дать три дня отпуска, Владимир Владимирович у Сергея Кужугетовича (Шойгу) спросил: "Ребята будут на Новый год отдыхать?" Он сказал: "Все зависит от командиров частей", на что Владимир Владимирович ответил: "Я говорю, что они будут отдыхать до 5 января, что Новый год Герои России встретят со своими семьями", – рассказал Абуталимов в беседе с журналистами в аэропорту Махачкалы.
 
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