Рейтинг@Mail.ru
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/obvineniya-1917533855.html
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины - РИА Новости, 22.12.2023
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины
Не существует никаких доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:58
2023-12-22T16:58
в мире
россия
украина
сергей лавров
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не существует никаких доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно в антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам. Решения, которые выходят за пределы мандата ЮНЕСКО. В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может. Их просто не существует", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20231222/yunesko-1917529665.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcc2377302c1ef4c4b81aa1e9411e68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, юнеско
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ЮНЕСКО
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины

Лавров отверг обвинения в якобы разрушении Россией культурного наследия Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не существует никаких доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно в антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам. Решения, которые выходят за пределы мандата ЮНЕСКО. В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может. Их просто не существует", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров
Вчера, 16:43
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала