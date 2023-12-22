https://ria.ru/20231222/obvineniya-1917533855.html

Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины

Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины - РИА Новости, 22.12.2023

Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины

Не существует никаких доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:58

2023-12-22T16:58

2023-12-22T16:58

в мире

россия

украина

сергей лавров

юнеско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не существует никаких доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно в антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам. Решения, которые выходят за пределы мандата ЮНЕСКО. В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может. Их просто не существует", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20231222/yunesko-1917529665.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сергей лавров, юнеско