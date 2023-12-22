https://ria.ru/20231222/obvineniya-1917533855.html
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины - РИА Новости, 22.12.2023
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины
Не существует никаких доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:58
2023-12-22T16:58
2023-12-22T16:58
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Не существует никаких доказательств того, что Россия якобы разрушает культурное наследие Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно в антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам. Решения, которые выходят за пределы мандата ЮНЕСКО. В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемое разрушение украинского культурного наследия, хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может. Их просто не существует", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20231222/yunesko-1917529665.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, юнеско
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ЮНЕСКО
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении культурного наследия Украины
Лавров отверг обвинения в якобы разрушении Россией культурного наследия Украины