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ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 22.12.2023
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в пятницу представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:08
2023-12-22T12:08
2023-12-22T12:08
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 дек – РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в пятницу представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, в 10.40 был обстрелян из артиллерии Никитовский район Горловки, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Кировском районе Донецка