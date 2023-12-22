https://ria.ru/20231222/naznachenie-1917557941.html

Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии

Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии - РИА Новости, 22.12.2023

Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии

Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии Анку Драгу, которая раньше возглавляла сенат Румынии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:29

2023-12-22T18:29

2023-12-22T18:29

молдавия

в мире

румыния

игорь гросу

майя санду

илан шор

banca de economii

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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии Анку Драгу, которая раньше возглавляла сенат Румынии, передает корреспондент РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг отправил в отставку главу Нацбанка Октавиана Армашу, объяснив это тем, что он не обеспечил эффективность сотрудничества ведомства со следственными органами при расследовании вывода миллиарда долларов из банковской системы страны. В пятницу спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что намерен предложить на освободившееся место кандидатуру Драгу. "Эта кандидатура соответствует всем законодательным нормам Молдавии, проголосовало за Драгу 58 депутатов. Спасибо, коллеги", - сказал Гросу по итогам голосования. Заседание парламента транслируется в прямом эфире в социальных сетях. Ранее в четверг президент Майя Санду предоставила Драгу гражданство Молдавии, соответствующий указ был опубликован на сайте главы республики незадолго до голосования в парламенте. В 2014 году три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы Молдавии около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. В апреле 2023 года Санду сообщила, что судьи апелляционной палаты приговорили бизнесмена Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и заявил, что не намерен ему подчиняться. По словам политика, уголовное дело против него было сфабриковано, оно носит политический характер. Шор обвинил центральные власти Молдавии в том, что они покрывают ряд чиновников, причастных к краже миллиарда и находящихся сейчас в руководстве страны.

https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916089856.html

https://ria.ru/20230930/moldaviya-1899629854.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, в мире, румыния, игорь гросу, майя санду, илан шор, banca de economii