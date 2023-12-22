https://ria.ru/20231222/natsproekt-1917463672.html

Свыше 1,1 млрд рублей получил бизнес в Калмыкии по нацпроекту в 2023 году

Свыше 1,1 млрд рублей получил бизнес в Калмыкии по нацпроекту в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2023

Свыше 1,1 млрд рублей получил бизнес в Калмыкии по нацпроекту в 2023 году

Более 1,1 миллиарда рублей финансовой поддержки получили бизнесмены Республики Калмыкия с начала года, по данным на 14 декабря, за счет средств национального... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:50

2023-12-22T13:50

2023-12-22T13:50

республика калмыкия

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей финансовой поддержки получили бизнесмены Республики Калмыкия с начала года, по данным на 14 декабря, за счет средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба КМСП. Финансирование при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП, а также по льготной программе кредитования "1764" привлекли более 110 компаний региона. Эта информация прозвучала во время открытого диалога Корпорации МСП и предпринимательского сообщества региона. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков и заместитель министра экономики и торговли Республики Калмыкия Санал Кекеев. "Малый и средний бизнес может привлечь финансирование в случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения при помощи гарантий и поручительств участников НГС. Гарантийная поддержка доступна предпринимателям и по программам льготного кредитования, среди которых ПСК, "1764", программа инвесткредитования (ПСК+1764) и программа для высокотехнологичных инновационных компаний", - отметил Железняков, его слова приводит пресс-служба. Как отметил Кекеев, Калмыкия является активным сторонником предпринимателей, регион всегда готов поддерживать их начинания. "У нас созданы все условия для развития и успешного старта бизнеса, а также привлекательные предложения для предпринимателей, которые могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения со ставкой в размере 1%. Мы также предоставляем гарантии и льготные программы кредитования, которые помогают привлекать финансирование", - сказал он. По словам Кекеева, на сегодняшний день благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" местные бизнесмены получили финансовую поддержку на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. На встрече обсудили вопросы расширения рынков сбыта, включая доступ к закупкам крупных госкомпаний и программы "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков. Объем закупок крупнейших заказчиков по 223-ФЗ у малых и средних предприятий Республики Калмыкия составил с начала года более двух миллиардов рублей, что более чем в два раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. Поставщиками стали более 280 МСП – в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230905/remont-1894272621.html

https://ria.ru/20231028/materialy-1905786934.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915968945.html

республика калмыкия

россия

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республика калмыкия, россия