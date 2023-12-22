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Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023
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10:49 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/nastroenie-1917406587.html
Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос
Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023
Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос
Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:49
2023-12-22T10:49
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 36% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно опубликованным на его сайте данным, большинство респондентов (57%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружающих, ответили – спокойное. Чуть больше трети опрошенных (36%) заметили среди близких тревожное настроение. Поквартирный опрос был проведен 15-17 декабря 2023 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос

ФОМ: 57% россиян отметили спокойное настроение среди окружающих, 36% — тревожное

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Манежной площади в Москве
Люди на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 36% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ.
Согласно опубликованным на его сайте данным, большинство респондентов (57%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружающих, ответили – спокойное.
Чуть больше трети опрошенных (36%) заметили среди близких тревожное настроение.
Поквартирный опрос был проведен 15-17 декабря 2023 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.
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