https://ria.ru/20231222/nastroenie-1917406587.html

Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос

Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2023

Большинство россиян отметили спокойное настроение окружающих, показал опрос

Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:49

2023-12-22T10:49

2023-12-22T10:49

общество

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 36% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно опубликованным на его сайте данным, большинство респондентов (57%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружающих, ответили – спокойное. Чуть больше трети опрошенных (36%) заметили среди близких тревожное настроение. Поквартирный опрос был проведен 15-17 декабря 2023 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231222/putin-1917399047.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фонд "общественное мнение"