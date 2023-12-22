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Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома - РИА Новости, 22.12.2023
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20:38 22.12.2023 (обновлено: 21:07 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/naselenie-1917578596.html
Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома
Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома - РИА Новости, 22.12.2023
Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома
1,9 млн человек, или 85% населения Газы, принудили покинуть дома, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:38
2023-12-22T21:07
в мире
оон
сектор газа
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 дек - РИА Новости. 1,9 млн человек, или 85% населения Газы, принудили покинуть дома, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."По данным организации, 1,9 миллиона человек, что составляет 85 процентов населения Газы, были вынуждены покинуть свои дома. При этом около полумиллиона человек испытывают голод, а "четверо из пяти самых голодных людей в мире находятся в газе", заявил Гуттерреш, предупредив, что в таких условиях существует угроза нарушения общественного порядка.
https://ria.ru/20231222/konflikt-1915630213.html
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в мире, оон, сектор газа, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ООН, Сектор Газа, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома

Гутерреш: 1,9 миллиона человек, или 85% населения Газы, принудили покинуть дома

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 дек - РИА Новости. 1,9 млн человек, или 85% населения Газы, принудили покинуть дома, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«
"По данным организации, 1,9 миллиона человек, что составляет 85 процентов населения Газы, были вынуждены покинуть свои дома. При этом около полумиллиона человек испытывают голод, а "четверо из пяти самых голодных людей в мире находятся в газе", заявил Гуттерреш, предупредив, что в таких условиях существует угроза нарушения общественного порядка.
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В миреООНСектор ГазаАнтониу ГутеррешОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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