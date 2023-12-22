https://ria.ru/20231222/naselenie-1917578596.html

Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома

Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома - РИА Новости, 22.12.2023

Гутерреш заявил, что 85 процентов населения Газы принудили покинуть дома

1,9 млн человек, или 85% населения Газы, принудили покинуть дома, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:38

2023-12-22T20:38

2023-12-22T21:07

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сектор газа

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 22 дек - РИА Новости. 1,9 млн человек, или 85% населения Газы, принудили покинуть дома, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."По данным организации, 1,9 миллиона человек, что составляет 85 процентов населения Газы, были вынуждены покинуть свои дома. При этом около полумиллиона человек испытывают голод, а "четверо из пяти самых голодных людей в мире находятся в газе", заявил Гуттерреш, предупредив, что в таких условиях существует угроза нарушения общественного порядка.

https://ria.ru/20231222/konflikt-1915630213.html

сектор газа

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Наталья Макарова

в мире, оон, сектор газа, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году