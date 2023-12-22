Рейтинг@Mail.ru
Турецкие силовики задержали международного наркобарона - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/narkobaron-1917393565.html
Турецкие силовики задержали международного наркобарона
Турецкие силовики задержали международного наркобарона - РИА Новости, 22.12.2023
Турецкие силовики задержали международного наркобарона
Находящийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафер Рамадан задержан в ходе операции турецких силовиков в Мерсине, передал телеканал TRT... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:36
2023-12-22T09:36
в мире
турция
мерсин (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831198693_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76a41904c2b8335e0784cc68e4ec9b8d.jpg
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Находящийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафер Рамадан задержан в ходе операции турецких силовиков в Мерсине, передал телеканал TRT Haber. "В результате разведки, проведенной Национальной разведывательной организацией и группами разведывательного отдела Управления безопасности провинции Мерсин, было установлено, что международный наркобарон Зафер Рамадан находится в Мерсине. Был обнаружен адрес, по которому международный наркобарон проживал в районе Мезитли", - сообщил телеканал. "На рассвете была организована операция по обнаружению адреса при поддержке спецсредств и беспилотника. В ходе операции был пойман наркобарон "Зафер Рамадан", находившийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков", - уточнил телеканал. Задержанный международный наркобарон был доставлен в Управление безопасности провинции Мерсин для допроса.
https://ria.ru/20230916/korotyshka-1896655645.html
турция
мерсин (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831198693_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_6a90ca9ed3b9c35e30c0d23987484c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, мерсин (провинция)
В мире, Турция, Мерсин (провинция)
Турецкие силовики задержали международного наркобарона

Турецкие силовики задержали международного наркобарона Зафера Рамадана

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Турции
Сотрудники правоохранительных органов в Турции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Находящийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафер Рамадан задержан в ходе операции турецких силовиков в Мерсине, передал телеканал TRT Haber.
"В результате разведки, проведенной Национальной разведывательной организацией и группами разведывательного отдела Управления безопасности провинции Мерсин, было установлено, что международный наркобарон Зафер Рамадан находится в Мерсине. Был обнаружен адрес, по которому международный наркобарон проживал в районе Мезитли", - сообщил телеканал.
"На рассвете была организована операция по обнаружению адреса при поддержке спецсредств и беспилотника. В ходе операции был пойман наркобарон "Зафер Рамадан", находившийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков", - уточнил телеканал.
Задержанный международный наркобарон был доставлен в Управление безопасности провинции Мерсин для допроса.
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Сына наркобарона "Коротышки" экстрадируют в США, сообщили СМИ
16 сентября, 03:47
 
В миреТурцияМерсин (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала