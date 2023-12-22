https://ria.ru/20231222/narkobaron-1917393565.html
Турецкие силовики задержали международного наркобарона
Турецкие силовики задержали международного наркобарона - РИА Новости, 22.12.2023
Турецкие силовики задержали международного наркобарона
Находящийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафер Рамадан задержан в ходе операции турецких силовиков в Мерсине, передал телеканал TRT... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:36
2023-12-22T09:36
2023-12-22T09:36
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мерсин (провинция)
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АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Находящийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафер Рамадан задержан в ходе операции турецких силовиков в Мерсине, передал телеканал TRT Haber. "В результате разведки, проведенной Национальной разведывательной организацией и группами разведывательного отдела Управления безопасности провинции Мерсин, было установлено, что международный наркобарон Зафер Рамадан находится в Мерсине. Был обнаружен адрес, по которому международный наркобарон проживал в районе Мезитли", - сообщил телеканал. "На рассвете была организована операция по обнаружению адреса при поддержке спецсредств и беспилотника. В ходе операции был пойман наркобарон "Зафер Рамадан", находившийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков", - уточнил телеканал. Задержанный международный наркобарон был доставлен в Управление безопасности провинции Мерсин для допроса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мерсин (провинция)
В мире, Турция, Мерсин (провинция)
Турецкие силовики задержали международного наркобарона
Турецкие силовики задержали международного наркобарона Зафера Рамадана
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости.
Находящийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафер Рамадан задержан в ходе операции турецких силовиков в Мерсине, передал телеканал TRT Haber
.
"В результате разведки, проведенной Национальной разведывательной организацией и группами разведывательного отдела Управления безопасности провинции Мерсин, было установлено, что международный наркобарон Зафер Рамадан находится в Мерсине. Был обнаружен адрес, по которому международный наркобарон проживал в районе Мезитли", - сообщил телеканал.
"На рассвете была организована операция по обнаружению адреса при поддержке спецсредств и беспилотника. В ходе операции был пойман наркобарон "Зафер Рамадан", находившийся в международном розыске за незаконный оборот наркотиков", - уточнил телеканал.
Задержанный международный наркобарон был доставлен в Управление безопасности провинции Мерсин для допроса.
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