https://ria.ru/20231222/nakazanie-1917375039.html

Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали

Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали - РИА Новости, 22.12.2023

Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали

Родителей подростков, избивавших и унижавших сверстника в Уссурийске Приморского края, привлекли к административной ответственности, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:00

2023-12-22T05:00

2023-12-22T11:00

уссурийск

происшествия

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917390192_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_6cb4d009d93ed2ac78c394c9f246d5d6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Родителей подростков, избивавших и унижавших сверстника в Уссурийске Приморского края, привлекли к административной ответственности, сообщает региональное УМВД. На странице "ВКонтакте" "Городовой. Уссурийск" ранее было размещено видео, на котором несколько подростков окружают стоящего в углу школьника, один из них начинает бить мальчика в лицо, пока не вмешивается женщина. На следующих кадрах, предположительно, тот же пострадавший стоит на улице на коленях в снегу, снимающий видео унижает его, заставляя повторять оскорбления в свой адрес. В ролике играет саундтрек к сериалу "Слово пацана". В паблике отмечается, что школьники из Уссурийска сделали клип из видео с издевательствами. В СУ СК начали проверку по признакам преступления по статье "Хулиганство"."Родителей несовершеннолетних правонарушителей привлекли к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.В отношении подростков направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет. Материал проверки передан в следственные органы.По данным полиции, неделю назад между школьниками возник конфликт. Подростки договорились встретиться на территории школы, в результате двое 14-летних мальчиков "применили физическую силу к сверстнику".

https://ria.ru/20231221/seriya-1917164520.html

https://ria.ru/20231220/zhargonizmy-1916857997.html

уссурийск

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уссурийск, происшествия, россия, приморский край