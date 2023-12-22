https://ria.ru/20231222/nakazanie-1917375039.html
Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали
Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали - РИА Новости, 22.12.2023
Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали
Родителей подростков, избивавших и унижавших сверстника в Уссурийске Приморского края, привлекли к административной ответственности, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T05:00
2023-12-22T05:00
2023-12-22T11:00
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Родителей подростков, избивавших и унижавших сверстника в Уссурийске Приморского края, привлекли к административной ответственности, сообщает региональное УМВД. На странице "ВКонтакте" "Городовой. Уссурийск" ранее было размещено видео, на котором несколько подростков окружают стоящего в углу школьника, один из них начинает бить мальчика в лицо, пока не вмешивается женщина. На следующих кадрах, предположительно, тот же пострадавший стоит на улице на коленях в снегу, снимающий видео унижает его, заставляя повторять оскорбления в свой адрес. В ролике играет саундтрек к сериалу "Слово пацана". В паблике отмечается, что школьники из Уссурийска сделали клип из видео с издевательствами. В СУ СК начали проверку по признакам преступления по статье "Хулиганство"."Родителей несовершеннолетних правонарушителей привлекли к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.В отношении подростков направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет. Материал проверки передан в следственные органы.По данным полиции, неделю назад между школьниками возник конфликт. Подростки договорились встретиться на территории школы, в результате двое 14-летних мальчиков "применили физическую силу к сверстнику".
https://ria.ru/20231221/seriya-1917164520.html
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уссурийск, происшествия, россия, приморский край
Уссурийск, Происшествия, Россия, Приморский край
Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали
Родителей детей, унижавших школьника под музыку из "Слова пацана", наказали
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости.
Родителей подростков, избивавших и унижавших сверстника в Уссурийске Приморского края, привлекли к административной ответственности, сообщает
региональное УМВД.
На странице "ВКонтакте" "Городовой. Уссурийск" ранее было размещено видео, на котором несколько подростков окружают стоящего в углу школьника, один из них начинает бить мальчика в лицо, пока не вмешивается женщина. На следующих кадрах, предположительно, тот же пострадавший стоит на улице на коленях в снегу, снимающий видео унижает его, заставляя повторять оскорбления в свой адрес. В ролике играет саундтрек к сериалу "Слово пацана". В паблике отмечается, что школьники из Уссурийска сделали клип из видео с издевательствами. В СУ СК начали проверку по признакам преступления по статье "Хулиганство".
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"Родителей несовершеннолетних правонарушителей привлекли к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.
В отношении подростков направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет. Материал проверки передан в следственные органы.
По данным полиции, неделю назад между школьниками возник конфликт. Подростки договорились встретиться на территории школы, в результате двое 14-летних мальчиков "применили физическую силу к сверстнику".
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