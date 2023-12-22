https://ria.ru/20231222/msta-b-1917473432.html
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск - РИА Новости, 22.12.2023
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск
На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:14
2023-12-22T14:14
2023-12-22T14:14
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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, передает т корреспондент РИА Новости. "Сейчас была замечена САУ Krab. Сейчас будем отрабатывать по ней… Работаем, по целям отрабатываем, уничтожаем как самоходные орудия, так и стационарные. И эрэлэски (радиолокационные станции), и РСЗО (реактивные системы залпового огня) тоже. Отрабатываем полностью", - сказал РИА Новости командир расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным "Кама". По словам собеседника агентства, в последнее время активность и интенсивность обстрелов с украинской стороны сократилась. Военный связывает это с дефицитом боеприпасов у войск киевского режима и высокой плотностью огня со стороны российской армии. "Восемьдесят процентов боеприпасов (у украинской армии) все натовские. Это 155-я (155 миллиметровые снаряды), кассеты сейчас идут тоже все натовские, и (дистанционное минирование) тоже разбрасывают мины натовского образца", - отметил артиллерист. Артиллеристы получили целеуказания от разведчиков. В результате по замеченной на правом берегу Днепра украинской самоходке польского производства Krab было нанесено огневое поражение. Исходя из информации от средств объективного контроля, намеченная цель поражена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск
"Мста-Б" поразила польскую установку Krab ВСУ на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, передает т корреспондент РИА Новости.
"Сейчас была замечена САУ Krab. Сейчас будем отрабатывать по ней… Работаем, по целям отрабатываем, уничтожаем как самоходные орудия, так и стационарные. И эрэлэски (радиолокационные станции), и РСЗО (реактивные системы залпового огня) тоже. Отрабатываем полностью", - сказал РИА Новости командир расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным "Кама".
По словам собеседника агентства, в последнее время активность и интенсивность обстрелов с украинской стороны сократилась. Военный связывает это с дефицитом боеприпасов у войск киевского режима и высокой плотностью огня со стороны российской армии. "Восемьдесят процентов боеприпасов (у украинской армии) все натовские. Это 155-я (155 миллиметровые снаряды), кассеты сейчас идут тоже все натовские, и (дистанционное минирование) тоже разбрасывают мины натовского образца", - отметил артиллерист.
Артиллеристы получили целеуказания от разведчиков. В результате по замеченной на правом берегу Днепра украинской самоходке польского производства Krab было нанесено огневое поражение. Исходя из информации от средств объективного контроля, намеченная цель поражена.
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