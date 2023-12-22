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"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/msta-b-1917473432.html
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск - РИА Новости, 22.12.2023
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск
На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:14
2023-12-22T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
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вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, передает т корреспондент РИА Новости. "Сейчас была замечена САУ Krab. Сейчас будем отрабатывать по ней… Работаем, по целям отрабатываем, уничтожаем как самоходные орудия, так и стационарные. И эрэлэски (радиолокационные станции), и РСЗО (реактивные системы залпового огня) тоже. Отрабатываем полностью", - сказал РИА Новости командир расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным "Кама". По словам собеседника агентства, в последнее время активность и интенсивность обстрелов с украинской стороны сократилась. Военный связывает это с дефицитом боеприпасов у войск киевского режима и высокой плотностью огня со стороны российской армии. "Восемьдесят процентов боеприпасов (у украинской армии) все натовские. Это 155-я (155 миллиметровые снаряды), кассеты сейчас идут тоже все натовские, и (дистанционное минирование) тоже разбрасывают мины натовского образца", - отметил артиллерист. Артиллеристы получили целеуказания от разведчиков. В результате по замеченной на правом берегу Днепра украинской самоходке польского производства Krab было нанесено огневое поражение. Исходя из информации от средств объективного контроля, намеченная цель поражена.
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безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск

"Мста-Б" поразила польскую установку Krab ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, передает т корреспондент РИА Новости.
"Сейчас была замечена САУ Krab. Сейчас будем отрабатывать по ней… Работаем, по целям отрабатываем, уничтожаем как самоходные орудия, так и стационарные. И эрэлэски (радиолокационные станции), и РСЗО (реактивные системы залпового огня) тоже. Отрабатываем полностью", - сказал РИА Новости командир расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным "Кама".
По словам собеседника агентства, в последнее время активность и интенсивность обстрелов с украинской стороны сократилась. Военный связывает это с дефицитом боеприпасов у войск киевского режима и высокой плотностью огня со стороны российской армии. "Восемьдесят процентов боеприпасов (у украинской армии) все натовские. Это 155-я (155 миллиметровые снаряды), кассеты сейчас идут тоже все натовские, и (дистанционное минирование) тоже разбрасывают мины натовского образца", - отметил артиллерист.
Артиллеристы получили целеуказания от разведчиков. В результате по замеченной на правом берегу Днепра украинской самоходке польского производства Krab было нанесено огневое поражение. Исходя из информации от средств объективного контроля, намеченная цель поражена.
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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