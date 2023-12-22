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"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск

"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск - РИА Новости, 22.12.2023

"Мста-Б" в Херсонской области поразила установку Krab украинских войск

На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:14

2023-12-22T14:14

2023-12-22T14:14

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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. На херсонском направлении расчет российской буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" нанес огневое поражение украинской самоходной артиллерийской установке Krab польского производства, передает т корреспондент РИА Новости. "Сейчас была замечена САУ Krab. Сейчас будем отрабатывать по ней… Работаем, по целям отрабатываем, уничтожаем как самоходные орудия, так и стационарные. И эрэлэски (радиолокационные станции), и РСЗО (реактивные системы залпового огня) тоже. Отрабатываем полностью", - сказал РИА Новости командир расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным "Кама". По словам собеседника агентства, в последнее время активность и интенсивность обстрелов с украинской стороны сократилась. Военный связывает это с дефицитом боеприпасов у войск киевского режима и высокой плотностью огня со стороны российской армии. "Восемьдесят процентов боеприпасов (у украинской армии) все натовские. Это 155-я (155 миллиметровые снаряды), кассеты сейчас идут тоже все натовские, и (дистанционное минирование) тоже разбрасывают мины натовского образца", - отметил артиллерист. Артиллеристы получили целеуказания от разведчиков. В результате по замеченной на правом берегу Днепра украинской самоходке польского производства Krab было нанесено огневое поражение. Исходя из информации от средств объективного контроля, намеченная цель поражена.

https://ria.ru/20231218/rossiya-1916503423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр