https://ria.ru/20231222/mobilizatsiya-1917583652.html

Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей

Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей - РИА Новости, 22.12.2023

Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей

Верховная рада Украины в новом году представит законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:08

2023-12-22T21:08

2023-12-22T21:08

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины в новом году представит законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на представителя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко. "В январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщил член оборонного комитета Вадим Ивченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Сообщается, что граждане Украины за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные. Если гражданин не вернется на Украину после получения повестки в военкомат, это будет являться нарушением закона и повлечет за собой соответствующие последствия. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что представитель украинского минобороны Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах министра Умерова. Якобы речь шла "о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231222/otkaz-1917401348.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, страна.ua, рустем умеров, bild