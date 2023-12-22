Рейтинг@Mail.ru
Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/mobilizatsiya-1917583652.html
Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей - РИА Новости, 22.12.2023
Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей
Верховная рада Украины в новом году представит законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:08
2023-12-22T21:08
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
страна.ua
рустем умеров
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины в новом году представит законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на представителя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко. "В январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщил член оборонного комитета Вадим Ивченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Сообщается, что граждане Украины за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные. Если гражданин не вернется на Украину после получения повестки в военкомат, это будет являться нарушением закона и повлечет за собой соответствующие последствия. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что представитель украинского минобороны Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах министра Умерова. Якобы речь шла "о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231222/otkaz-1917401348.html
https://ria.ru/20231221/mobilizatsiya-1917346318.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, страна.ua, рустем умеров, bild
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Страна.ua, Рустем Умеров, Bild
Парламент Украины готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей

Страна.ua: Киев готовит законопроект о мобилизации мужчин за границей

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины в новом году представит законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на представителя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.
«
"В январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщил член оборонного комитета Вадим Ивченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Берлин отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Вчера, 10:27
Сообщается, что граждане Украины за границей будут проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные. Если гражданин не вернется на Украину после получения повестки в военкомат, это будет являться нарушением закона и повлечет за собой соответствующие последствия.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже украинское издание "Страна" сообщило, что представитель украинского минобороны Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах министра Умерова. Якобы речь шла "о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин
21 декабря, 20:47
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСтрана.uaРустем УмеровBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала