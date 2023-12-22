https://ria.ru/20231222/melioratsiya-1917386715.html

В Хабаровском крае в 2024 году завершат пять проектов мелиорации

В Хабаровском крае в 2024 году завершат пять проектов мелиорации - РИА Новости, 22.12.2023

В Хабаровском крае в 2024 году завершат пять проектов мелиорации

В Хабаровском крае к осени 2024 года будут завершены пять проектов мелиорации, стоимость работ оценивается в более чем 240 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:51

2023-12-22T08:51

2023-12-22T10:10

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. В Хабаровском крае к осени 2024 года будут завершены пять проектов мелиорации, стоимость работ оценивается в более чем 240 миллионов рублей, сообщает правительство региона. Как сообщал в мае глава края Михаил Дегтярев, в районе имени Лазо спустя 20 лет начали строить мелиоративную систему площадью 5,8 тысячи гектаров. Он проинспектировал строительство второго этапа осушительной системы, а также подготовку к посевной на землях, введенных в оборот в 2022 году благодаря успешной реализации первого этапа проекта. Исполнитель этой инициативы - местное сельхозпредприятие ООО "Сервис-Агро", которое планирует создать в районе молочный животноводческий комплекс на 1,2 тысячи голов коров. Заявленная производительность - до 8 тысяч тонн молока в год. Введенные в оборот земли будут использоваться в первую очередь для выращивания кормовой базы. "В Хабаровском крае в 2024 году будут завершены пять проектов мелиорации: в Амурском, Нанайском и имени Лазо районах. Реализация проектов осуществляется в рамках опорного проекта "Мелиорация и кластер АПК" флагманского (приоритетного) направления "Край инноваций и новых возможностей", разработанного по поручению губернатора края Михаила Дегтярева", - сообщает краевое правительство. Отмечается, что краю на эти цели выделена федеральная субсидия в размере 95,4 миллиона рублей. Общая стоимость работ по пяти проектам составляет более 240 миллионов, за счет бюджетных средств планируется возместить 50% понесенных затрат. Мелиоративные мероприятия планируется завершить в октябре 2024 года, уточняют местные власти. По данным начальника отдела земельной деятельности и мелиорации краевого минсельхоза Эдуарда Гладуна, мелиорация земель и вовлечение в оборот малопродуктивных и неиспользуемых сельскохозяйственных угодий были и остаются важными мероприятиями для развития сельскохозяйственной отрасли в крае. Реализация этих проектов позволит увеличить посевные площади, повысить продуктивность земель сельхозназначения для решения вопросов продовольственной безопасности региона. "В начале 2023 года введена субсидия на постановку на государственный кадастровый учет бесхозяйных мелиоративных систем. Средства выплачиваются муниципалитетам. Уже реализован пилотный проект в Вяземском районе", - разъясняет краевое правительство. Кроме того, в процессе разработки грант на проведение противопаводковых мероприятий. Фермеры смогут получить средства для расчистки мелиоративных каналов, что позволит провести на них ремонт и в дальнейшем эксплуатировать. Разработать проект мелиорации с помощью господдержки возможно по субсидированию краевого сельхозфонда. Фермеры смогут возместить до 90% расходов. Также региональным минсельхозом завершается разработка механизма трансформации сельскохозяйственных угодий. В краевое законодательство внесены изменения: ведомство будет наделено полномочиями по изменению видов сельхозугодий на землях сельхозназначения. Всего за два года в регионе по реализации проекта "Мелиорация и кластер АПК" введено в сельхозоборот около 7 тысяч гектаров, что позволило в 2022 году впервые за пять лет увеличить посевные площади, информировало ранее правительство региона. В 2021 году в ходе встречи губернатора края с президентом России Владимиром Путиным региону была поставлена задача нарастить объемы сельхозпроизводства и увеличить темпы вовлечения в оборот новых сельхозземель. В стратегии развития края прописан результат - увеличить площадь пашни на 30 тысяч гектаров к 2030 году. Как ранее сообщало правительство региона, только в окрестностях села Зоевка района имени Лазо до 2027 года пригодными для сельского хозяйства станут почти 6 тысяч гектаров земель.

https://ria.ru/20231221/port-1917162937.html

https://ria.ru/20231221/zavod-1917146140.html

https://ria.ru/20231220/tsentr-1916879231.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев