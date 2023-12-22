https://ria.ru/20231222/mashiny-1917568405.html

Более 60 новых машин передали нижегородским врачам и соцработникам

Более 60 новых машин передали нижегородским врачам и соцработникам - РИА Новости, 22.12.2023

Более 60 новых машин передали нижегородским врачам и соцработникам

Шестьдесят три новых специализированных автомобиля закупили для работы нижегородских социальных и медицинских учреждений, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:25

2023-12-22T19:25

2023-12-22T19:25

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Шестьдесят три новых специализированных автомобиля закупили для работы нижегородских социальных и медицинских учреждений, сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония передачи автомобилей состоялась на площади перед Нижегородской ярмаркой. Машины отечественного производства приобретены за счет средств как федерального, так и областного бюджетов. "Обновление автопарка социальных, медицинских, образовательных учреждений имеет большое значение для развития каждой из этих сфер. По обновлению парка машин скорой помощи мы являемся одними из лидеров в стране. За последние 5 лет регион получил более 200 машин за счет федерального бюджета, более 110 закупили за счет региона. В ближайшее время планируется заключение контракта на поставку еще 56 "скорых", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона отметил, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" новые автомобили поступают для организации подвоза медиков и пациентов. "В этот раз в округа мы отправляем и социальный транспорт – в интернаты и детские дома, благодаря чему дети, люди с ограниченными возможностями смогут чаще выезжать на экскурсии и другие мероприятия", - сказал Никитин. Автопарк нижегородских социальных учреждений, находящихся в 13 муниципалитетах, пополнили 22 "Газели". Транспорт получили дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, дом социального обслуживания для детей "Маяк", центр социальной помощи семье и детям "Юный нижегородец" и Центр социального развития Нижегородской области. Из 22 машин 12 микроавтобусов "Газель" оборудовано электроподъемниками, что дает возможность перевозки людей, которые передвигаются на креслах-колясках. Заместитель губернатора Андрей Гнеушев отметил, что автопарк нижегородской социальной службы требует серьезного обновления. Очень важно, чтобы у воспитанников и подопечных таких организаций был полноценный доступ к учреждениям здравоохранения, культуры и спорта, чтобы они могли чаще выезжать на экскурсии. Это положительно скажется на качестве жизни людей, повысит уровень их социализации. В медицинские учреждения региона поступил в общей сложности 41 автомобиль. В частности, для развития нижегородской "Службы здоровья" по нацпроекту "Здравоохранение" приобретено 19 автомобилей. Они будут использоваться работниками 18 центральных районных больниц для выезда к пациентам, для госпитализации в медучреждения. Продолжается и работа по обновлению нижегородского автопарка скорой медицинской помощи. В центральные районные больницы отправляются 20 новых "скорых" – по одной в каждый муниципалитет, 17 из них – автомобили "Газель NEXT". Еще два автомобиля из 41 – это мобильные лечебно-профилактические модули "Флюорограф" на базе автомобиля ГАЗ. В ходе ежегодной встречи губернатора с представителями бизнеса один из нижегородских предпринимателей выступил с предложением поучаствовать в обновлении системы медицинского транспорта региона. По итогам совместной работы для Нижегородского областного противотуберкулезного диспансера были закуплены два флюорографических комплекса. Они будут использоваться для проведения обследований жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

https://ria.ru/20231222/lyulin-1917532799.html

https://ria.ru/20231020/manezh-1904212906.html

https://ria.ru/20230808/pfki-1888931328.html

нижегородская область

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нижегородская область