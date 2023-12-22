https://ria.ru/20231222/lnr-1917552314.html
Ставропольцы поздравили с Новым годом детей из ЛНР
Ставропольцы поздравили с Новым годом детей из ЛНР - РИА Новости, 22.12.2023
Ставропольцы поздравили с Новым годом детей из ЛНР
По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова учащимся школ и детсадов Антрацитовского округа Луганской Народной Республики переданы новогодние... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:49
2023-12-22T17:49
2023-12-22T17:49
ставропольский край
ставропольский край
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова учащимся школ и детсадов Антрацитовского округа Луганской Народной Республики переданы новогодние подарки и поздравления от жителей края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. С этой миссией в побратимскую территорию прибыла делегация региона с участием членов правительства Ставрополья и депутатов Думы края. В предновогодние дни Ставропольский край организовал праздничные мероприятия в школах и детских садах Антрацитовского округа. Почти 9 тысяч ребят получили сладкие подарки. Прошли новогодние утренники, в которых приняли участие ставропольские артисты и аниматоры. А более 230 детей из Антрацитовского округа по приглашению глав территорий края приедут на елки на Ставрополье. "Благодарю всех, кто помогает дарить новогоднее настроение детям побратимского Антрацитовского округа. Мы в обязательном порядке каждый год радуем ставропольских ребят представлениями и подарками. Сегодня ситуация требует от нас внимания и к детям территории, которая возвращается к мирной жизни. Тем ценнее их улыбки и радость в эти предпраздничные дни", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба. В Ставропольском крае в 2023 году по инициативе главы региона к Новому году сладкие подарки получают более чем 141 тысяча детей. Качество подарков контролируют специалисты краевого управления Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20231220/gruz-1916950530.html
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ставропольский край
Ставропольский край, Ставропольский край
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова учащимся школ и детсадов Антрацитовского округа Луганской Народной Республики переданы новогодние подарки и поздравления от жителей края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
С этой миссией в побратимскую территорию прибыла делегация региона с участием членов правительства Ставрополья и депутатов Думы края.
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В предновогодние дни Ставропольский край организовал праздничные мероприятия в школах и детских садах Антрацитовского округа. Почти 9 тысяч ребят получили сладкие подарки. Прошли новогодние утренники, в которых приняли участие ставропольские артисты и аниматоры. А более 230 детей из Антрацитовского округа по приглашению глав территорий края приедут на елки на Ставрополье.
"Благодарю всех, кто помогает дарить новогоднее настроение детям побратимского Антрацитовского округа. Мы в обязательном порядке каждый год радуем ставропольских ребят представлениями и подарками. Сегодня ситуация требует от нас внимания и к детям территории, которая возвращается к мирной жизни. Тем ценнее их улыбки и радость в эти предпраздничные дни", - отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
В Ставропольском крае в 2023 году по инициативе главы региона к Новому году сладкие подарки получают более чем 141 тысяча детей. Качество подарков контролируют специалисты краевого управления Роспотребнадзора.
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