https://ria.ru/20231222/lipetsk-1917395791.html

Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году

Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году - РИА Новости, 22.12.2023

Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году

В следующем году в Липецке планируют построить 50-метровый бассейн и крытые теннисные корты, на эти цели уйдет 270 миллионов рублей, сообщил губернатор Липецкой РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:56

2023-12-22T09:56

2023-12-22T09:56

липецкая область

игорь артамонов

липецк

липецкая область

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В следующем году в Липецке планируют построить 50-метровый бассейн и крытые теннисные корты, на эти цели уйдет 270 миллионов рублей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, всего на строительство и ремонт спортивных объектов в Липецкой области в 2024 году направят более одного миллиарда рублей. "Все спортивные сооружения, которые строятся в регионе, очень востребованы. Сегодня систематически спортом в регионе занимается 61% населения, в прошлом году было 54,4%. С появлением новых объектов у жителей будет еще больше возможностей для ведения здорового образа жизни", – сказал Артамонов. Он отметил, что всего за последние несколько лет в развитие спортивной сферы вложили 5,5 миллиарда рублей. "Липецкая область за ЗОЖ!" - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231222/artamonov-1917394099.html

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Влада Копылова

игорь артамонов, липецк, липецкая область