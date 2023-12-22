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Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году - РИА Новости, 22.12.2023
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Липецкая область
 
09:56 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/lipetsk-1917395791.html
Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году
Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году - РИА Новости, 22.12.2023
Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году
В следующем году в Липецке планируют построить 50-метровый бассейн и крытые теннисные корты, на эти цели уйдет 270 миллионов рублей, сообщил губернатор Липецкой РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:56
2023-12-22T09:56
липецкая область
игорь артамонов
липецк
липецкая область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В следующем году в Липецке планируют построить 50-метровый бассейн и крытые теннисные корты, на эти цели уйдет 270 миллионов рублей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, всего на строительство и ремонт спортивных объектов в Липецкой области в 2024 году направят более одного миллиарда рублей. "Все спортивные сооружения, которые строятся в регионе, очень востребованы. Сегодня систематически спортом в регионе занимается 61% населения, в прошлом году было 54,4%. С появлением новых объектов у жителей будет еще больше возможностей для ведения здорового образа жизни", – сказал Артамонов. Он отметил, что всего за последние несколько лет в развитие спортивной сферы вложили 5,5 миллиарда рублей. "Липецкая область за ЗОЖ!" - подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20231222/artamonov-1917394099.html
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игорь артамонов, липецк, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Липецкая область

Бассейн и крытые теннисные корты построят в Липецке в 2024 году

© Пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
Игорь Артамонов
© Пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В следующем году в Липецке планируют построить 50-метровый бассейн и крытые теннисные корты, на эти цели уйдет 270 миллионов рублей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, всего на строительство и ремонт спортивных объектов в Липецкой области в 2024 году направят более одного миллиарда рублей.
"Все спортивные сооружения, которые строятся в регионе, очень востребованы. Сегодня систематически спортом в регионе занимается 61% населения, в прошлом году было 54,4%. С появлением новых объектов у жителей будет еще больше возможностей для ведения здорового образа жизни", – сказал Артамонов.
Он отметил, что всего за последние несколько лет в развитие спортивной сферы вложили 5,5 миллиарда рублей.
"Липецкая область за ЗОЖ!" - подчеркнул Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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