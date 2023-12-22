https://ria.ru/20231222/lgbt-1917562519.html
Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой
Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023
Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой
Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ* в материалах с вечеринки в клубе "Мутабор", сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:53
2023-12-22T18:53
2023-12-22T19:40
шоубиз
технологии
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александр хинштейн
анастасия ивлеева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
екатерина мизулина
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ* в материалах с вечеринки в клубе "Мутабор", сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн."️Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото-, видеоматериалов с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в Сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости", — написал он в Telegram-канале.Вечеринку в "Мутаборе" организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады — следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной — неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина, со своей стороны, обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".Ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей участника этой вечеринки рэпера Vacío (Николай Васильев). Как уточняется, музыкант нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231222/vecherinka-1917418182.html
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Вынесение рэперу приговора в суде за мелкое хулиганство
Рэпер, пришедший на вечеринку в одном носке, нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а потом распространял публикации, "направленные на пропаганду нетрадиционных отношений", отметили в суде.
2023-12-22T18:53
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технологии, россия, александр хинштейн, анастасия ивлеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), екатерина мизулина, госдума рф, лига безопасного интернета
Шоубиз, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Анастасия Ивлеева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Екатерина Мизулина, Госдума РФ, Лига безопасного интернета
Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой
Хинштейн: Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ на вечеринке в "Мутаборе"