https://ria.ru/20231222/lgbt-1917562519.html

Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой

Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023

Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой

Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ* в материалах с вечеринки в клубе "Мутабор", сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:53

2023-12-22T18:53

2023-12-22T19:40

шоубиз

технологии

россия

александр хинштейн

анастасия ивлеева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

екатерина мизулина

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917568231_0:398:1064:997_1920x0_80_0_0_7b6cb22cb901fa5006bde65cab1502cd.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ* в материалах с вечеринки в клубе "Мутабор", сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн."️Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото-, видеоматериалов с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в Сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости", — написал он в Telegram-канале.Вечеринку в "Мутаборе" организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады — следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной — неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина, со своей стороны, обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".Ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей участника этой вечеринки рэпера Vacío (Николай Васильев). Как уточняется, музыкант нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231222/vecherinka-1917418182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вынесение рэперу приговора в суде за мелкое хулиганство Рэпер, пришедший на вечеринку в одном носке, нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а потом распространял публикации, "направленные на пропаганду нетрадиционных отношений", отметили в суде. 2023-12-22T18:53 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, александр хинштейн, анастасия ивлеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), екатерина мизулина, госдума рф, лига безопасного интернета