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Курс доллара поднялся до 92,22 рубля - РИА Новости, 22.12.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:18 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/kurs_dollara-1917380901.html
Курс доллара поднялся до 92,22 рубля
Курс доллара поднялся до 92,22 рубля - РИА Новости, 22.12.2023
Курс доллара поднялся до 92,22 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:18
2023-12-22T07:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 92,22 рубля, китайской – понижается до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 7 копеек, до 92,22 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,84 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара поднялся до 92,22 рубля

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов поднялся до 92,22 рубля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара в пункте обмена валют
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 92,22 рубля, китайской – понижается до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 7 копеек, до 92,22 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,84 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
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