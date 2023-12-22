https://ria.ru/20231222/kurs_dollara-1917380901.html

Курс доллара поднялся до 92,22 рубля

Курс доллара поднялся до 92,22 рубля - РИА Новости, 22.12.2023

Курс доллара поднялся до 92,22 рубля

Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:18

2023-12-22T07:18

2023-12-22T07:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 92,22 рубля, китайской – понижается до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 7 копеек, до 92,22 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,84 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика