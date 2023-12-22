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Курс доллара поднялся до 92,22 рубля
Курс доллара поднялся до 92,22 рубля - РИА Новости, 22.12.2023
Курс доллара поднялся до 92,22 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:18
2023-12-22T07:18
2023-12-22T07:18
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московская биржа
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 92,22 рубля, китайской – понижается до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 7 копеек, до 92,22 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,84 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара поднялся до 92,22 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов поднялся до 92,22 рубля
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, растет к юаню, с евро пока сделок не было: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 92,22 рубля, китайской – понижается до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 7 копеек, до 92,22 рубля, юаня - снижается на 1 копейку, до 12,84 рубля.