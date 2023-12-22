https://ria.ru/20231222/kontrnastuplenie-1917481870.html

В Киеве признали, что контрнаступление не дало ожидаемого результата

В Киеве признали, что контрнаступление не дало ожидаемого результата - РИА Новости, 22.12.2023

В Киеве признали, что контрнаступление не дало ожидаемого результата

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал в пятницу, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого Киевом результата. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:30

2023-12-22T14:30

2023-12-22T14:30

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир путин

михаил подоляк

нато

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал в пятницу, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого Киевом результата. "Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании войны", - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал". Он также заявил, что Украина "понимает, какие коррективы надо внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231220/neudacha-1917096914.html

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россия, киев, украина, владимир путин, михаил подоляк, нато, сергей шойгу, вооруженные силы украины