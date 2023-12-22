https://ria.ru/20231222/konkurs-1917304706.html

Юбилейный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве

Юбилейный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве - РИА Новости, 22.12.2023

Юбилейный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве

В Москве дан старт приему работ на десятый Международный конкурс для молодых фотопрофессионалов памяти Андрея Стенина. Конкурс, носящий имя специального... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:00

2023-12-22T11:00

2023-12-22T11:00

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

андрей стенин

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве дан старт приему работ на десятый Международный конкурс для молодых фотопрофессионалов памяти Андрея Стенина. Конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявил начало приема заявок в день его рождения – 22 декабря.В юбилейный год оргкомитетом конкурса принято решение обновить пул номинаций. К уже традиционным четырем: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", - добавилась еще одна, "Вид сверху". Она предлагает конкурсантам опробовать новый визуальный ракурс с использованием самого широкого спектра устройств для съемки - фотокамеры, камеры мобильного телефона или квадрокоптера. Основными критериями оценки снимков, участвующих в новой номинации, станут необычные виды и сюжеты.В "Главных новостях", "Моей планете" и "Портрете. Герой нашего времени" число категорий не изменилось, их будет две: одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии.Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник отметила: "Мы очень рады дать начало юбилейному, десятому, конкурсу памяти нашего коллеги и военкора Андрея Стенина. За десять лет он стал по-настоящему многонациональной площадкой для молодых талантливых фотографов, кто не боится рисковать, искать новые ракурсы и выражать свое мнение ярко и непредвзято. Конкурс Стенина – это без преувеличения событие в международной фотоафише: его ждут, о нем спорят, им гордятся. Свидетельство тому и высочайший экспертный уровень фотомастеров, которых мы приглашали и приглашаем в жюри конкурса, как и растущий интерес к конкурсу у аудитории в тех городах и странах, куда мы привозим работы наших лауреатов".Она также добавила, что в свой юбилейный год конкурс имени Стенина запустил обновлённую версию сайта. "В новом оформлении сайта, который стал более функциональным и удобным для пользователей, во главу угла поставлено именно то, что собирает на нашей площадке каждый год сотни молодых фотожурналистов из десятков стран, – фотография, ее энергетика, ее универсальность как современного способа коммуникации. Мы с нетерпением ждем работы нового конкурсного года и желаем всем его участникам победы!",- подчеркнула Олейник.Свои заявки фотопрофессионалыв возрасте от 18 до 33 лет по-прежнему могут подать на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках. Прием конкурсных заявок в 2024 году открыт до 15 марта включительно.Призовой фонд конкурса 2024 года составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Конкурс нового года также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2023 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнером двух его номинаций стал Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily(Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

10-й юбилейный конкурс имени Андрея Стенина открыл прием заявок 10-й юбилейный конкурс имени Андрея Стенина открыл прием заявок 2023-12-22T11:00 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин, миа "россия сегодня", видео