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Конференция "Импульс Т1": развивая российское ИТ-сообщество - РИА Новости, 22.12.2023
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09:06 22.12.2023 (обновлено: 11:45 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/konferentsiya-1917087206.html
Конференция "Импульс Т1": развивая российское ИТ-сообщество
Конференция "Импульс Т1": развивая российское ИТ-сообщество - РИА Новости, 22.12.2023
Конференция "Импульс Т1": развивая российское ИТ-сообщество
В начале декабря в Экспоцентре состоялся финальный этап ИТ-конференции "Импульс Т1". Посетителей ждала насыщенная культурная и деловая программа. Подробнее о... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:06
2023-12-22T11:45
технологии
москва
наука
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В начале декабря в Экспоцентре состоялся финальный этап ИТ-конференции "Импульс Т1". Посетителей ждала насыщенная культурная и деловая программа. Подробнее о том, как прошло мероприятие, а также о том, как развивается и формирует свое сообщество отечественный рынок информационных технологий – в обзоре РИА Новости."Импульс Т1": развиваться, развивая другихВ начале декабря в Москве прошла ИТ-конференция "Импульс Т1", организованная одной из крупнейших ИТ-компаний в России – Холдингом Т1. В течение последних месяцев мероприятие уже состоялось в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Ижевске, Санкт-Петербурге и Иннополисе. В столице же прошло закрытие ежегодного технологического марафона.Мероприятие является одним из самых значимых в сфере технологий и инноваций в России. Здесь участники могут вживую обмениваться экспертизой, разбирать проблемные кейсы и обсуждать, как привлечь молодежь в отечественные ИТ-компании и помочь современным новаторам превратить идею в реальный бизнес-проект.На открытии конференции гостей приветствовал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов. Он отметил, что "Импульс Т1" вышел за пределы корпоративного мероприятия и стал ИТ-событием федерального масштаба: "Наш "Импульс Т1" прошел в семи городах: участники спорили, придумывали новое, развивались и развивали. Конференция, в которой суммарно приняли участие сотни тысяч офлайн- и онлайн-участников, дала нам уникальную возможность объединить команды Холдинга, работающие в различных регионах страны, экспертов из целого ряда отраслей и направлений, преподавателей вузов, а также студентов, заинтересованных в ИТ-технологиях".Фетисов отметил, что, будучи высокотехнологичной компанией, Холдинг много инвестирует в развитие ИТ-сообществ, практики наставничества, а также формирование комфортной среды, где виден вклад конкретного разработчика в то, что действительно востребовано миллионами пользователей. "Всё это стимулирует инженерную культуру и помогает нам взращивать молодые поколения инноваторов – гибких, креативных, готовых создавать и внедрять новое", – подчеркнул Фетисов.По мнению заместителя руководителя Технологического блока, старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова, прошли времена, когда все полагали, что для прогрессивного развития стране нужны не инженеры, а юристы и экономисты: "Мир вернулся к мысли о том, что базисом всех эволюционных процессов являются технологии. Сейчас как никогда для России важны наука и инженерное дело".Цифровой скачок к импортозамещениюПрограмма конференции включала встречи с участием экспертов Холдинга Т1 и приглашенных спикеров, популяризаторов науки. Гости "Импульса Т1" могли послушать доклады на самые разнообразные темы — от применения ИИ в системах противодействия мошенничеству до проектирования интеграционной цифровой платформы в сфере медицины.Инструменты для помощи в импортозамещении рассматривались на панельной дискуссии "Невидимые технологии: Тренды FutureTech", которая состоялась сразу после открытия мероприятия. Помимо генерального директора Холдинга Т1 в ней приняли участие заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, заместитель генерального директора "Почта России" Дмитрий Чудинов, управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев, директор департамента ИТ розничного бизнеса "Росбанк" Андрей Плужников и футуролог Singularity University Евгений Кузнецов.Спикеры рассматривали ключевые тренды в сфере ИТ в России: поднимались вопросы взаимодействия с искусственным интеллектом, обсуждались векторы развития отечественного бизнеса, новые подходы к охране персональных, коммерческих и государственных данных.Насыщенная деловая программа продолжилась рядом дополнительных активностей. Желающих пригласили принять участие в бизнес-игре для нетворкинга, посетить корнеры сообществ и рекрутеров, стенды с продуктами Т1, а также шоу робопсов, VR-зоны, кафе-бар инженера. Для сотрудников Холдинга был организован тестатон для поиска возможных дефектов продуктов Т1. В рамках блока "Вечерние грабли" участники в формате стендапа рассказывали о проблемных кейсах в своей практике и возможностях их решения.Первоклассный ИТ с первых классовТехнологическое будущее России полностью зависит от талантливых специалистов, которые способны продвигать ИТ-индустрию к новым открытиям, находить нетривиальные решения сложных инженерных задач. "Глобальная миссия крупных ИТ-корпораций – поддерживать инициативных профессионалов и совершенствовать их компетенции. Без квалифицированных кадров бизнес не сможет перейти к нативному общению с ИИ – а это, безусловно, прорывной ИТ-тренд ближайшего десятилетия. В лидерах среди компаний будут те, чьи специалисты могут интерпретировать, преобразовать тот массив данных, что выдает машина. Мы ожидаем, что остро будут востребованы специалисты по борьбе с мошенничеством и работе с нейросетями. Цель всего отечественного рынка сейчас — полностью перейти на российские ИТ-разработки", – отметил Сергей Безбогов.Директор по персоналу вендора НОТА (входит в Холдинг Т1) Кристина Соколова рассказала РИА Новости, что Т1 является пионером в части организации мероприятий для формирования ИТ-сообщества в стране."Мы ранее задумывались об организации конференции, способной сформировать профессиональное сообщество, объединить всех, кто связывает свое будущее и настоящее со сферой ИТ не только в Москве, но и в регионах. Все активности на "Импульсе Т1" — про экспертизу и ИТ-комьюнити. Если нашему примеру последуют и другие ИТ-компании, это будет полезно в масштабах всей страны", – сказала Соколова.Она добавила, что у Холдинга есть желание обмениваться знаниями, опытом и экспертизой ради открытия новых возможностей для отечественного ИТ – как с профессионалами рынка, так и с начинающими специалистами и студентами."У ребят есть живой интерес к сфере ИТ. Сейчас на рынке период трансформации: мы придумываем и внедряем собственные продукты, закрывая нишу, которая образовалась после ухода крупных западных игроков. Это дает серьезную мотивацию двигаться вперед семимильными шагами", – сказала Соколова.По словам первого заместителя генерального директора Холдинга Т1, генерального директора Группы "Иннотех" Дмитрия Харитонова, в 2023 году компания наняла более 9 тысяч сотрудников, и только в ноябре этого года в Холдинге начали работать более 1200 новых специалистов. При этом, несмотря на свой многолетний опыт, Т1 привлекает кадры духом молодой и развивающейся компании.Харитонов отметил, что в условиях дефицита высококомпетентных специалистов стоит делать упор на внутреннее развитие сотрудников вместо стандартного найма: "Нам важно не только нанимать новых, но и стимулировать текущие кадры "прокачивать" свои компетенции. Мы в компании стремимся создать атмосферу, в которой комфортно работать и учиться, поощряем программы развития и инвестируем в них".В свою очередь, в беседе с журналистами Алексей Фетисов подчеркнул, что одна из ключевых целей "Импульса Т1" — популяризация профильного образования и продвижение российской инженерной школы."Критично понимать, что качественное ИТ-образование необходимо для достижения тех целей, которые ставит перед собой ИТ-индустрия. Оно должно начинаться с первых классов. Склонность к профессии не всегда врожденная, иногда ее нужно привить и воспитать. Немаловажно, чтобы на уровне страны появлялись амбициозные проекты, где действительно нужны первоклассные ИТ-специалисты. В этом сейчас недостатка нет. На мой взгляд, нужно взять лучшее от классической инженерной школы и сделать ее более открытой для молодежи. Потому что инженер будущего — это человек с хорошим базисом, интеллектуально подкованный, готовый рисковать и меняться", – резюмировал Фетисов.
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технологии, москва, наука
Технологии, Москва, Наука

Конференция "Импульс Т1": развивая российское ИТ-сообщество

© Фото : Пресс-служба Холдинга Т1Конференция "Импульс Т1"
Конференция Импульс Т1 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Пресс-служба Холдинга Т1
Конференция "Импульс Т1"
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В начале декабря в Экспоцентре состоялся финальный этап ИТ-конференции "Импульс Т1". Посетителей ждала насыщенная культурная и деловая программа. Подробнее о том, как прошло мероприятие, а также о том, как развивается и формирует свое сообщество отечественный рынок информационных технологий – в обзоре РИА Новости.

"Импульс Т1": развиваться, развивая других

В начале декабря в Москве прошла ИТ-конференция "Импульс Т1", организованная одной из крупнейших ИТ-компаний в России – Холдингом Т1. В течение последних месяцев мероприятие уже состоялось в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Ижевске, Санкт-Петербурге и Иннополисе. В столице же прошло закрытие ежегодного технологического марафона.
Мероприятие является одним из самых значимых в сфере технологий и инноваций в России. Здесь участники могут вживую обмениваться экспертизой, разбирать проблемные кейсы и обсуждать, как привлечь молодежь в отечественные ИТ-компании и помочь современным новаторам превратить идею в реальный бизнес-проект.
На открытии конференции гостей приветствовал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов. Он отметил, что "Импульс Т1" вышел за пределы корпоративного мероприятия и стал ИТ-событием федерального масштаба: "Наш "Импульс Т1" прошел в семи городах: участники спорили, придумывали новое, развивались и развивали. Конференция, в которой суммарно приняли участие сотни тысяч офлайн- и онлайн-участников, дала нам уникальную возможность объединить команды Холдинга, работающие в различных регионах страны, экспертов из целого ряда отраслей и направлений, преподавателей вузов, а также студентов, заинтересованных в ИТ-технологиях".
© Фото : пресс-служба Холдинга Т1Генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов
Генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : пресс-служба Холдинга Т1
Генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов
Фетисов отметил, что, будучи высокотехнологичной компанией, Холдинг много инвестирует в развитие ИТ-сообществ, практики наставничества, а также формирование комфортной среды, где виден вклад конкретного разработчика в то, что действительно востребовано миллионами пользователей. "Всё это стимулирует инженерную культуру и помогает нам взращивать молодые поколения инноваторов – гибких, креативных, готовых создавать и внедрять новое", – подчеркнул Фетисов.
По мнению заместителя руководителя Технологического блока, старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова, прошли времена, когда все полагали, что для прогрессивного развития стране нужны не инженеры, а юристы и экономисты: "Мир вернулся к мысли о том, что базисом всех эволюционных процессов являются технологии. Сейчас как никогда для России важны наука и инженерное дело".
© Фото : Пресс-служба Холдинга Т1Заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов
Конференция Импульс Т1 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Пресс-служба Холдинга Т1
Заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов

Цифровой скачок к импортозамещению

Программа конференции включала встречи с участием экспертов Холдинга Т1 и приглашенных спикеров, популяризаторов науки. Гости "Импульса Т1" могли послушать доклады на самые разнообразные темы — от применения ИИ в системах противодействия мошенничеству до проектирования интеграционной цифровой платформы в сфере медицины.
Инструменты для помощи в импортозамещении рассматривались на панельной дискуссии "Невидимые технологии: Тренды FutureTech", которая состоялась сразу после открытия мероприятия. Помимо генерального директора Холдинга Т1 в ней приняли участие заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, заместитель генерального директора "Почта России" Дмитрий Чудинов, управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев, директор департамента ИТ розничного бизнеса "Росбанк" Андрей Плужников и футуролог Singularity University Евгений Кузнецов.
Спикеры рассматривали ключевые тренды в сфере ИТ в России: поднимались вопросы взаимодействия с искусственным интеллектом, обсуждались векторы развития отечественного бизнеса, новые подходы к охране персональных, коммерческих и государственных данных.
Насыщенная деловая программа продолжилась рядом дополнительных активностей. Желающих пригласили принять участие в бизнес-игре для нетворкинга, посетить корнеры сообществ и рекрутеров, стенды с продуктами Т1, а также шоу робопсов, VR-зоны, кафе-бар инженера. Для сотрудников Холдинга был организован тестатон для поиска возможных дефектов продуктов Т1. В рамках блока "Вечерние грабли" участники в формате стендапа рассказывали о проблемных кейсах в своей практике и возможностях их решения.

Первоклассный ИТ с первых классов

«
Технологическое будущее России полностью зависит от талантливых специалистов, которые способны продвигать ИТ-индустрию к новым открытиям, находить нетривиальные решения сложных инженерных задач. "Глобальная миссия крупных ИТ-корпораций – поддерживать инициативных профессионалов и совершенствовать их компетенции. Без квалифицированных кадров бизнес не сможет перейти к нативному общению с ИИ – а это, безусловно, прорывной ИТ-тренд ближайшего десятилетия. В лидерах среди компаний будут те, чьи специалисты могут интерпретировать, преобразовать тот массив данных, что выдает машина. Мы ожидаем, что остро будут востребованы специалисты по борьбе с мошенничеством и работе с нейросетями. Цель всего отечественного рынка сейчас — полностью перейти на российские ИТ-разработки", – отметил Сергей Безбогов.
© Фото : Пресс-служба Холдинга Т1Конференция "Импульс Т1"
Конференция Импульс Т1 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Пресс-служба Холдинга Т1
Конференция "Импульс Т1"
Директор по персоналу вендора НОТА (входит в Холдинг Т1) Кристина Соколова рассказала РИА Новости, что Т1 является пионером в части организации мероприятий для формирования ИТ-сообщества в стране.
"Мы ранее задумывались об организации конференции, способной сформировать профессиональное сообщество, объединить всех, кто связывает свое будущее и настоящее со сферой ИТ не только в Москве, но и в регионах. Все активности на "Импульсе Т1" — про экспертизу и ИТ-комьюнити. Если нашему примеру последуют и другие ИТ-компании, это будет полезно в масштабах всей страны", – сказала Соколова.
Она добавила, что у Холдинга есть желание обмениваться знаниями, опытом и экспертизой ради открытия новых возможностей для отечественного ИТ – как с профессионалами рынка, так и с начинающими специалистами и студентами.
«
"У ребят есть живой интерес к сфере ИТ. Сейчас на рынке период трансформации: мы придумываем и внедряем собственные продукты, закрывая нишу, которая образовалась после ухода крупных западных игроков. Это дает серьезную мотивацию двигаться вперед семимильными шагами", – сказала Соколова.
По словам первого заместителя генерального директора Холдинга Т1, генерального директора Группы "Иннотех" Дмитрия Харитонова, в 2023 году компания наняла более 9 тысяч сотрудников, и только в ноябре этого года в Холдинге начали работать более 1200 новых специалистов. При этом, несмотря на свой многолетний опыт, Т1 привлекает кадры духом молодой и развивающейся компании.
Харитонов отметил, что в условиях дефицита высококомпетентных специалистов стоит делать упор на внутреннее развитие сотрудников вместо стандартного найма: "Нам важно не только нанимать новых, но и стимулировать текущие кадры "прокачивать" свои компетенции. Мы в компании стремимся создать атмосферу, в которой комфортно работать и учиться, поощряем программы развития и инвестируем в них".
В свою очередь, в беседе с журналистами Алексей Фетисов подчеркнул, что одна из ключевых целей "Импульса Т1" — популяризация профильного образования и продвижение российской инженерной школы.
«
"Критично понимать, что качественное ИТ-образование необходимо для достижения тех целей, которые ставит перед собой ИТ-индустрия. Оно должно начинаться с первых классов. Склонность к профессии не всегда врожденная, иногда ее нужно привить и воспитать. Немаловажно, чтобы на уровне страны появлялись амбициозные проекты, где действительно нужны первоклассные ИТ-специалисты. В этом сейчас недостатка нет. На мой взгляд, нужно взять лучшее от классической инженерной школы и сделать ее более открытой для молодежи. Потому что инженер будущего — это человек с хорошим базисом, интеллектуально подкованный, готовый рисковать и меняться", – резюмировал Фетисов.
 
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