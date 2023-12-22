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Орбан рассказал, как подаренный Эрдогану конь доберется до Турции - РИА Новости, 22.12.2023
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01:44 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/kon-1917368687.html
Орбан рассказал, как подаренный Эрдогану конь доберется до Турции
Орбан рассказал, как подаренный Эрдогану конь доберется до Турции - РИА Новости, 22.12.2023
Орбан рассказал, как подаренный Эрдогану конь доберется до Турции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что подаренный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану конь доберется до Турции самолетом в специальном... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T01:44
2023-12-22T01:44
турция
венгрия
будапешт
реджеп тайип эрдоган
виктор орбан
в мире
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что подаренный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану конь доберется до Турции самолетом в специальном контейнере. Ранее Орбан подарил Эрдогану в ходе его визита в Будапешт венгерского жеребца по кличке Аристократ. Эрдоган подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану турецкий электрокар Togg с номерами "HU TR-100" в честь 100-летия дипломатических отношений между странами. "Аристократ - уже собственность турецкого султана, судьба его направила в Стамбул... Сейчас о нем уже заботится турецкая сторона... Мы знаем, как его будут доставлять - поместят в контейнер, и он полетит самолетом. Так что в конце концов мысль, что этот конь умеет летать, окажется правдой", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.
https://ria.ru/20230602/turtsiya-1875731923.html
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турция, венгрия, будапешт, реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, в мире
Турция, Венгрия, Будапешт, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан, В мире
Орбан рассказал, как подаренный Эрдогану конь доберется до Турции

Орбан: подаренный Эрдогану конь доберется до Турции самолетом в спецконтейнере

© Фото : соцсети премьер-министра Венгрии Виктора ОрбанаКонь по кличке Аристократ, подаренный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Конь по кличке Аристократ, подаренный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : соцсети премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Конь по кличке Аристократ, подаренный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что подаренный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану конь доберется до Турции самолетом в специальном контейнере.
Ранее Орбан подарил Эрдогану в ходе его визита в Будапешт венгерского жеребца по кличке Аристократ. Эрдоган подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану турецкий электрокар Togg с номерами "HU TR-100" в честь 100-летия дипломатических отношений между странами.
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"Аристократ - уже собственность турецкого султана, судьба его направила в Стамбул... Сейчас о нем уже заботится турецкая сторона... Мы знаем, как его будут доставлять - поместят в контейнер, и он полетит самолетом. Так что в конце концов мысль, что этот конь умеет летать, окажется правдой", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.
 
ТурцияВенгрияБудапештРеджеп Тайип ЭрдоганВиктор ОрбанВ мире
 
 
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