https://ria.ru/20231222/khlebozavody-1917374207.html
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы - РИА Новости, 22.12.2023
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы
Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T04:25
2023-12-22T04:25
2023-12-22T04:25
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862115535_0:332:3024:2033_1920x0_80_0_0_c0edb7b1870e96b91b25682747e26795.jpg
ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что под землей развернуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях. Производственные возможности оборудования могут перекрывать все имеющиеся потребности в хлебе. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо от того, насколько далеко он находится от линии соприкосновения. "После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдается военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным "Мечта". Он отметил, что хлебозавод производит несколько тонн хлеба в сутки из пшеничной и ржаной муки.
https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887860043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862115535_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_b714fe3fc34bccfe2938d34d8603c657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы
Специалисты ЗВО развернули на Купянском направлении новейшие полевые хлебозаводы
ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что под землей развернуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях. Производственные возможности оборудования могут перекрывать все имеющиеся потребности в хлебе. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо от того, насколько далеко он находится от линии соприкосновения.
"После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдается военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным "Мечта".
Он отметил, что хлебозавод производит несколько тонн хлеба в сутки из пшеничной и ржаной муки.
Фонд Кадырова с начала СВО доставил бойцам 23 тысячи тонн продовольствия