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На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы - РИА Новости, 22.12.2023
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04:25 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/khlebozavody-1917374207.html
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы - РИА Новости, 22.12.2023
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы
Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T04:25
2023-12-22T04:25
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что под землей развернуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях. Производственные возможности оборудования могут перекрывать все имеющиеся потребности в хлебе. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо от того, насколько далеко он находится от линии соприкосновения. "После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдается военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным "Мечта". Он отметил, что хлебозавод производит несколько тонн хлеба в сутки из пшеничной и ржаной муки.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы

Специалисты ЗВО развернули на Купянском направлении новейшие полевые хлебозаводы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРаздача еды в столовой в зоне СВО
Раздача еды в столовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Раздача еды в столовой в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что под землей развернуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях. Производственные возможности оборудования могут перекрывать все имеющиеся потребности в хлебе. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо от того, насколько далеко он находится от линии соприкосновения.
"После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдается военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным "Мечта".
Он отметил, что хлебозавод производит несколько тонн хлеба в сутки из пшеничной и ржаной муки.
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