https://ria.ru/20231222/khlebozavody-1917374207.html

На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы

На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы - РИА Новости, 22.12.2023

На Купянском направлении начали работать новейшие полевые хлебозаводы

Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T04:25

2023-12-22T04:25

2023-12-22T04:25

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули новейшие передвижные полевые хлебозаводы на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что под землей развернуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях. Производственные возможности оборудования могут перекрывать все имеющиеся потребности в хлебе. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо от того, насколько далеко он находится от линии соприкосновения. "После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдается военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным "Мечта". Он отметил, что хлебозавод производит несколько тонн хлеба в сутки из пшеничной и ржаной муки.

https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887860043.html

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россия, безопасность