https://ria.ru/20231222/kharitonov-1917464887.html

Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента

Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента - РИА Новости, 22.12.2023

Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента

На пленуме КПРФ была единогласно поддержана кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента от партии, итоговое тайное... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:53

2023-12-22T13:53

2023-12-22T13:56

выборы президента россии — 2024

политика

николай харитонов

геннадий зюганов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/83/1560068308_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_177b3f6b5a64f61af9f623bf7c2cead2.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На пленуме КПРФ была единогласно поддержана кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента от партии, итоговое тайное голосование пройдет завтра, сообщила РИА Новости депутат ГД Ирина Филатова."Кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала кандидатуру Николая Михайловича Харитонова для участия в выборах на пост президента страны, как народного кандидата, мужественного советского человека, депутата Государственной Думы всех созывов. VIII пленум ЦК КПРФ выдвижение кандидатуры на съезд поддержал единогласно. Итоговое тайное голосование завтра", - сказала она.Ранее кандидатуру Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии, официально имя станет известно в субботу на съезде партии, сообщил РИА Новости источник.Ранее источник отмечал, что в КПРФ обсуждается кандидатура Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы.От КПРФ ее лидер Геннадий Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ - в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году на президентских выборах был близок к победе как никогда. В ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, его оппонент Зюганов - 32,03%. Во втором туре Ельцин, начавший кампанию с катастрофически низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова.В 2004 году от КПРФ был выдвинут ныне действующий глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Харитонов, по итогам выборов он занял второе место, а в 2018 году от КПРФ вместо Зюганова кандидатом стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, николай харитонов, геннадий зюганов