https://ria.ru/20231222/kharitonov-1917464887.html
Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента
Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента - РИА Новости, 22.12.2023
Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента
На пленуме КПРФ была единогласно поддержана кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента от партии, итоговое тайное... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:53
2023-12-22T13:53
2023-12-22T13:56
выборы президента россии — 2024
политика
николай харитонов
геннадий зюганов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На пленуме КПРФ была единогласно поддержана кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента от партии, итоговое тайное голосование пройдет завтра, сообщила РИА Новости депутат ГД Ирина Филатова."Кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала кандидатуру Николая Михайловича Харитонова для участия в выборах на пост президента страны, как народного кандидата, мужественного советского человека, депутата Государственной Думы всех созывов. VIII пленум ЦК КПРФ выдвижение кандидатуры на съезд поддержал единогласно. Итоговое тайное голосование завтра", - сказала она.Ранее кандидатуру Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии, официально имя станет известно в субботу на съезде партии, сообщил РИА Новости источник.Ранее источник отмечал, что в КПРФ обсуждается кандидатура Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы.От КПРФ ее лидер Геннадий Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ - в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году на президентских выборах был близок к победе как никогда. В ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, его оппонент Зюганов - 32,03%. Во втором туре Ельцин, начавший кампанию с катастрофически низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова.В 2004 году от КПРФ был выдвинут ныне действующий глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Харитонов, по итогам выборов он занял второе место, а в 2018 году от КПРФ вместо Зюганова кандидатом стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
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политика, николай харитонов, геннадий зюганов
Выборы президента России — 2024, Политика, Николай Харитонов, Геннадий Зюганов
Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента
Пленум КПРФ единогласно поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На пленуме КПРФ была единогласно поддержана кандидатура депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента от партии, итоговое тайное голосование пройдет завтра, сообщила РИА Новости депутат ГД Ирина Филатова.
"Кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала кандидатуру Николая Михайловича Харитонова для участия в выборах на пост президента страны, как народного кандидата, мужественного советского человека, депутата Государственной Думы всех созывов. VIII пленум ЦК КПРФ выдвижение кандидатуры на съезд поддержал единогласно. Итоговое тайное голосование завтра", - сказала она.
Ранее кандидатуру Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии, официально имя станет известно в субботу на съезде партии, сообщил РИА Новости источник.
Ранее источник отмечал, что в КПРФ обсуждается кандидатура Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы.
От КПРФ ее лидер Геннадий Зюганов
четыре раза баллотировался на пост президента РФ
- в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году на президентских выборах был близок к победе как никогда. В ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин
набрал 35,28% голосов, его оппонент Зюганов - 32,03%. Во втором туре Ельцин, начавший кампанию с катастрофически низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова.
В 2004 году от КПРФ был выдвинут ныне действующий глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока
и Арктики
Харитонов, по итогам выборов он занял второе место, а в 2018 году от КПРФ вместо Зюганова кандидатом стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин
.
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы