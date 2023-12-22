https://ria.ru/20231222/khamas-1917184537.html

ХАМАС: история создания, идеология, перспективы развития организации

ХАМАС: что это за организация, численность, расшифровка, история

ХАМАС: история создания, идеология, перспективы развития организации

Недавние военные события в Израиле связаны с действиями группировки ХАМАС. Что это за организация, расшифровка аббревиатуры, какую роль она играет в отношениях... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:29

2023-12-22T10:29

2023-12-22T10:34

хамас

израиль

палестина

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Недавние военные события в Израиле связаны с действиями группировки ХАМАС. Что это за организация, расшифровка аббревиатуры, какую роль она играет в отношениях Палестины и Израиля и как к этому движению относятся другие страны, – в материале РИА Новости.ХАМАСВ октябре 2023 года ЦАХАЛ (армия Израиля) начала наступление на сектор Газа – анклав на западе страны, одну из двух частей государства Палестина, признанного большинством стран-участников ООН, который контролируется движением ХАМАС. История палестино-израильского конфликта началась еще в прошлом веке, а недавнее обострение связано с деятельностью и декларируемыми целями ХАМАС.РасшифровкаАббревиатура ХАМАС на арабском звучит как "Харакат аль-Мукавама аль-Исламия", что на русский переводится как "Исламское движение сопротивления". При этом буква "С" вместо "И" в конце была выбрана специально: на арабском слово "хамас" означает "усердие, воодушевление".История создания и идеологияМассовое переселение евреев в Палестину после Второй мировой войны поставило вопрос о создании еврейского государства. В результате ООН была принята резолюция о создании двух государств: еврейского и арабского. Предполагалось, что они будут взаимодействовать друг с другом, иметь общую валюту и совместно пользоваться ресурсами. Но обе стороны фактически не согласились с резолюцией. Началась война, из которой евреи вышли победителями. Палестинцы бежали в Иорданию и Египет, где в лагерях беженцев и была создана первая палестинская военно-политическая "Организация освобождения Палестины" (ООП), проповедующая противостояние Израилю и освобождение территорий, во главе которой встал Ясир Арафат.В 1988 году ООП отказалась от террористических методов борьбы в обмен на на легализацию власти Палестинской национальной администрации (ПНА). Но запрос на насильственное разрешение израильской проблемы в палестинском обществе был огромным, особенно в среде бедняков и молодежи. Движение ХАМАС появилось за год до этого – в 1987 году, когда палестинцы начали восстание против израильтян, так называемую первую палестинскую интифаду, основателем считается шейх Ахмед Ясин.Изначально движение создавалось как часть египетской организации "Братья-мусульмане"*. Несмотря на этот факт, израильская сторона поначалу воспринимала ХАМАС как противников ООП. Наиболее широкую популярность организация получила после Афганской войны, в конце 80-х годов. Их добровольцы принимали участие на финальные сражениях против СССР. В то же время настроения палестинцев от умеренных перешли к радикальным.В 1993 и 1995 гг. ООП были подписаны соглашения "Осло-1" и "Осло-2", которые содержали временные меры по палестинскому самоуправлению. Именно эти документы и легли в основу палестино-израильских отношений. Но ХАМАС отказалось принимать положения и, напротив, перешло к террористическим действиям.С 2004 года ХАМАС принимает активное участие в политической жизни сектора Газа. В 2005 году оно победило на муниципальных выборах в некоторых крупных городах этого региона, а уже год спустя получило большинство мест на выборах в Палестинский законодательный совет. После того, как ХАМАС пришло к власти, оно стало активно наращивать военную мощь. Это привело к гражданской войне в 2007 году на землях палестинской автономии. В результате движение полностью подчинило себе регион сектора Газа, а Западный берег реки Иордан остался за "Движением за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), которое является прямым конкурентом ХАМАС.В основе идеологии "Исламского движения сопротивления" лежит "Исламская хартия", принятая в 1988 году. Согласно ей ХАМАС не признает существование государства Израиль и считает, что земли Палестины оккупированы. Главная цель движения – восстановление страны в тех границах, которые были во время управления Великобританией. Они включают в себя территории современного Израиля, сектора Газа и Западного берега реки Иордан. На гербе ХАМАС изображены очертания Палестины в том виде, в каком она была до формирования Израиля в 1948 году.Численность боевиков и лидерыИсторически движение ХАМАС складывалось так, что у него не было ни четкого единоличного лидера, ни жесткой структуры. В первые 17 лет его существования духовным и идеологическим лидером являлся основатель – Ахмед Ясин. Несмотря на пребывание в израильской тюрьме с 1991 по 1997 год, он оставался ключевой фигурой, а после освобождения уехал в Палестину, откуда продолжал руководить организацией. В 2004 году Ахмед Ясин был убит. Ожидаемый развал ХАМАС не произошел, напротив, его влияние укрепилось, а численность добровольцев возросла. Преемником Ясина стал доктор Абдель Азиз ар-Рантиси, но и он вскоре был убит. После его смерти лидерство приписывалось многим людям, но все они погибли в ходе арабо-израильских столкновений и не были полноправными руководителями.Со временем структура ХАМАС усложнилась: движение разделилось на несколько групп, в каждой из которых были свои лидеры. Сейчас оно состоит из двух основных частей – военного и политического крыла. Первое представлено "Бригадами Изз ад-Дина аль-Кассама". По приблизительным подсчетам численность военного крыла составляет около 12 000 человек, основная часть из которых – это бойцы, прошедшие подготовку в соседних арабских странах. Ключевыми персонами этой части ХАМАС являются Мухаммед ад-Дейф и Марван Исса.С 2007 года ХАМАС остается правящей партией в секторе Газа, а главные политические лидеры движения на сегодняшний день – Махмуд аз-Захар и Исмаил Хания. Последний наряду с сооснователем военного крыла организации Яхьей Синваром считаются лидерами всего движения.Численность боевиков военного крыла в секторе Газа, по данным некоторых СМИ, составляет 35 - 40 тысяч человек.Где находитсяХАМАС располагается в секторе Газа. Это густонаселенный район, который занимает площадь в 365 кв. км. Сектор Газа граничит с Египтом, Израилем и Средиземным морем.Как добились власти в секторе ГазаПоскольку ХАМАС не признало соглашений "Осло-1" и "Осло-2", оно полностью игнорировало все политические действия, которые происходили после этого вплоть до 2006 года, когда решило участвовать в местных выборах на палестинских территориях. В то время они находились под управлением президента Махмуда Аббаса и его партии ФАТХ, которая являлась частью ООП. Неожиданно для многих ХАМАС одержало победу и получило большинство мест в Законодательном совете. На тот момент эти события стали разочарованием не только для Аббаса, но и для многих иностранных политиков, которые рассчитывали на долговременное сотрудничество с ФАТХ."Движение за национальное освобождение Палестины" отказалось принимать результаты этого голосования, поскольку они настаивали на том, чтобы быть единственной организацией, представляющей интересы палестинцев в международных отношениях. ХАМАС на такое соглашаться не хотело и входе политических выяснений вспыхнул короткий вооруженный конфликт, получивший впоследствии название "Бои в секторе Газа". После этого палестинские территории окончательно разделились на две части: Западный берег реки Иордан, где главенствует ФАТХ, и сектор Газа, перешедший полностью под контроль ХАМАС. После этого повторные выборы в секторе Газа не проводились.Методы достижения целей и террористическая деятельностьХАМАС для достижения своих целей нередко использует радикальные методы:− 1989 год, похищение израильского солдата. Во время первой интифады участники ХАМАС переоделись в религиозных евреев и предложили израильскому солдату подвезти его. В итоге с мужчиной расправились по дороге.− 2002 год, теракт в отеле "Парк". Боевик ХАМАС активировал взрывное устройство в ресторане гостиницы, расположенной в израильском городе Нетания. Вследствие теракта погибли 35 человек.− 2004 год, нападение на город Беэр-Шева, расположенный на юге Израиля.− 2006 год, нападение на израильский блокпост и похищение солдата.− 2014 год, убийство израильских подростков. Члены ХАМАС похитили троих юношей в районе Западного берега реки Иордан, после чего убили их.− 7 октября 2023 года, обстрел Израиля со стороны сектора Газа. В этот день боевики прорвались через укрепления на границе, захватили несколько районов, взяли в плен военнослужащих и мирных жителей. Также в этот день члены ХАМАС атаковали место проведения фестиваля Nature Party.Кто финансируетОсновное финансирование ХАМАС до 2011 года было со стороны Ирана. Но потом началась война в Сирии, в которой иранская сторона поддержала правительство Башара Асада, а ХАМАС – террористов. Израиль в то же время сообщал о том, что движение спонсируется Турцией, Египтом и Катаром, а также частными лицами из стран Персидского залива и палестинцами, проживающими в других государствах.В последнее время главным источником денег в ХАМАС выступал Катар. В 2012 году первым лидером иностранного государства, который посетил сектор Газа после установления там власти ХАМАС, был именно эмир Катара – шейх Хамад бен Халифа Аль Тани. Тогда он заявил, что продолжит оказывать денежную поддержку Газе. В ответ на это США и многие западные страны начали призывать Катар прекратить финансирование ХАМАС, а Вашингтон пригрозил ввести санкции. Тем не менее, правительство Катара утверждало, что спонсирует не само движение, а Газу, пытаясь тем самым урегулировать конфликт, сложившийся в регионе.В 2017 году ОАЭ, Ливия, Бахрейн, Йемен, Саудовская Аравия, Египет, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив последний в поддержке терроризма и экстремизма. Этот конфликт был улажен не так давно – в 2021 году. Но до сих пор предполагается, что деньги, выделенные в качестве помощи Газе, используются ХАМАС для перевооружения.Чем связаны с ИраномС начала 1990-х гг. Корпус стражей исламской революции (КСИР) – элитное формирование армии Ирана – финансировал, вооружал и обучал боевиков ХАМАС. В то же время было открыто официальное представительство движения в Тегеране. В период с 2012 по 2017 годы сотрудничество прервалось, так как ХАМАС отказалось поддерживать режим президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии. Тем не менее, в 2017 году Яхья Синвар, основатель военного крыла организации, заявил, что отношения с Ираном отличные и страна является союзником.По сообщениям Госдепартамента США в 2020 году, Иран ежегодно предоставляет более 100 млн долларов ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду, а согласно американскому изданию Wall Street Journal иранский КСИР помог ХАМАС спланировать нападение на Израиль и "дал зеленый свет" боевикам на встрече в столице Ливана Бейруте. При этом миссия Ирана в ООН опровергла все заявления о причастности Тегерана, сказав, что выступает в поддержку Палестины, но не участвует в ее ответных действиях, "поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной".Чего хочет ХАМАС от ИзраиляВ 1988 году ХАМАС опубликовало хартию, главным призывом которой было уничтожение Израиля и последующее создание исламского государства на территориях "исторической Палестины". Этот документ полностью исключает любые мирные способы урегулирования ситуации, указывая на то, что Израиль будет продолжать существовать ровно до тех пор, пока ислам не уничтожит его. ХАМАС считает, что земля Палестины – это исламский вакф, то есть имущество, которое было безвозмездно передано в религиозных или благотворительных целях, который "освящен для будущих поколений мусульман до Судного дня".По словам экспертов, такая бескомпромиссная позиция поставила организацию в неудобное положение на мировой арене и урезала возможности взаимодействия с внешним миром. Поэтому в 2017 году движение представило новый документ, по которому временно согласилось на создание своего государства в тех границах, которые были до Шестидневной войны (1967 год), но все также отказывалось иметь любые дипломатические отношения с Израилем, не признавая его суверенность. Несмотря на то, что документ 2017 года имел больше политических заявлений, чем религиозных, ХАМАС все еще считало, что Израиль был создан незаконно и это "противоречит неотъемлемым правам палестинского народа" и что "не должно быть никакого признания легитимности этого сионистского образования". Все это указывает на то, что даже при достижении всех договоренностей и согласии ХАМАС признать границы Палестины 1967 года, нет никаких гарантий, что последователи движения не будут предпринимать дальнейшие действия по уничтожению государства Израиль.Отношение стран к ХАМАСЕвросоюз, Япония, Канада, Британия, США и Израиль признают организацию ХАМАС террористической. В свою очередь, Австралия, Новая Зеландия и Парагвай считают террористическим только военное крыло движения. Китай, Турция, Россия, Норвегия, Катар и некоторые арабские страны вовсе не признают ХАМАС террористами.При этом многие арабские государства открыто или нет поддерживают ХАМАС, а большая часть стран проголосовала против резолюции ООН, согласно которой "Исламское движение сопротивления" осуждается как террористическая организация.В 2022 году Сергей Лавров, министр иностранных дел России, принял одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию в Москве. Встреча строилась на обсуждении ситуации в регионе и восстановлении палестинского национального единства. Владимир Путин 11 октября 2023 года в своем заявлении сказал: "…Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства". При этом Россия не поддерживает террористические методы сопротивления, которые использует ХАМАС.Признана ли ХАМАС террористической организацией в РоссииВ соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" ФСБ России ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими. Сейчас он включает 48 наименований. Однако, организация под названием "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) в едином федеральном списке отсутствует.Перспективы организации ХАМАСПерспективы организации ХАМАС зависят от многих факторов, включая отношения с Ираном и другими странами, поддержку населения, геополитические изменения в регионе и, конечно, до какой точки кипения дойдет конфликт на ближнем востоке. На данный момент ХАМАС продолжает борьбу за Палестину.* Организация запрещена на территории России

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хамас, израиль, палестина