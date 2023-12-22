https://ria.ru/20231222/izrail-1917380705.html

Большинство стран осуждают действия ЦАХАЛ, уверен палестинский дипломат

Большинство стран осуждают действия ЦАХАЛ, уверен палестинский дипломат - РИА Новости, 22.12.2023

Большинство стран осуждают действия ЦАХАЛ, уверен палестинский дипломат

Большинство стран мира однозначно выступают против действий израильской армии в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:16

2023-12-22T07:16

2023-12-22T07:16

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израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Большинство стран мира однозначно выступают против действий израильской армии в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Уже прошло голосование в ООН в понедельник на прошлой неделе, все было ясно: 153 страны проголосовали за окончательное прекращение огня. И только 10 стран, среди которых и Австрия, проголосовали против, еще 23 государства воздержались. Очевидно, что подавляющее большинство стран мира однозначно выступают против действий израильской армии", - сказал дипломат. По его словам, на площадке ООН он видит поддержку Палестины со стороны многих государств. "Я должен сказать, что на мировой сцене это Российская Федерация, Китай, но и также некоторые европейские государства, такие как Испания, Бельгия, Люксембург, Ирландия, Норвегия - все страны, которые выступают за постоянное прекращение огня. Не только за гуманитарную паузу, но и за полное прекращение огня. Это те страны, которые открыто критикуют израильскую армию. Конечно, к ним относятся и африканские страны, Намибия, Южная Африка, конечно, арабские государства, но и страны в Латинской Америке, такие как Колумбия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Чили, Боливия", - перечислил собеседник агентства. Также, по его словам, есть и те страны, которые предприняли практические шаги. "Например, Боливия и Колумбия прекратили свои дипломатические отношения с Израилем. Аргентина отозвала своего посла из Израиля и выслала израильского. Южная Африка поступила так же", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20231222/avstriya-1917378997.html

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палестина, колумбия, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире