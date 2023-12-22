https://ria.ru/20231222/izrail-1917373863.html

При желании США могут принести мир в Газу, считает палестинский дипломат

При желании США могут принести мир в Газу, считает палестинский дипломат - РИА Новости, 22.12.2023

При желании США могут принести мир в Газу, считает палестинский дипломат

Если американцы захотят, чтобы Израиль прекратил огонь в Газе, то они смогут это сделать, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T04:21

2023-12-22T04:21

2023-12-22T04:33

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в мире

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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Если американцы захотят, чтобы Израиль прекратил огонь в Газе, то они смогут это сделать, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Мы совершенно точно знаем, что если американцы захотят, чтобы израильтяне прекратили, то они смогут это сделать. Но вместо того, чтобы их остановить, американцы их поддерживают", - сказал РИА Новости дипломат. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231219/prekraschenie-1916813824.html

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израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире