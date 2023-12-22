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В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников
В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников - РИА Новости, 22.12.2023
В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников
Полиция начала проверку информации об избиении учениками четвертого класса пермской школы двух первоклассников, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:26
2023-12-22T19:26
2023-12-22T19:26
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Полиция начала проверку информации об избиении учениками четвертого класса пермской школы двух первоклассников, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что ученики четвертого класса пермской школы №30 избили двух первоклассников в туалете: сначала досталось одному первокласснику, позднее в этот же день - другому ученику первого класса. Уточнялось, что агрессоров было трое, удары наносил только один мальчик, двое стояли. "Зарегистрирован материал проверки по информации, размещенной в СМИ. Выясняются все обстоятельства. В полицию обратился один из родителей", - рассказали в ведомстве. Школа №30 в Перми имеет три корпуса, все они находятся в микрорайоне Вышка-2.
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происшествия, пермь
В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников
В Перми проверяют данные об избиении 4-классниками двух первоклассников
ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Полиция начала проверку информации об избиении учениками четвертого класса пермской школы двух первоклассников, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что ученики четвертого класса пермской школы №30 избили двух первоклассников в туалете: сначала досталось одному первокласснику, позднее в этот же день - другому ученику первого класса. Уточнялось, что агрессоров было трое, удары наносил только один мальчик, двое стояли.
«
"Зарегистрирован материал проверки по информации, размещенной в СМИ. Выясняются все обстоятельства. В полицию обратился один из родителей", - рассказали в ведомстве.
Школа №30 в Перми имеет три корпуса, все они находятся в микрорайоне Вышка-2.
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