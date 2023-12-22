https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html

В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников

В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников - РИА Новости, 22.12.2023

В Перми проверяют данные об избиении школьниками двух первоклассников

Полиция начала проверку информации об избиении учениками четвертого класса пермской школы двух первоклассников, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:26

2023-12-22T19:26

2023-12-22T19:26

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Полиция начала проверку информации об избиении учениками четвертого класса пермской школы двух первоклассников, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что ученики четвертого класса пермской школы №30 избили двух первоклассников в туалете: сначала досталось одному первокласснику, позднее в этот же день - другому ученику первого класса. Уточнялось, что агрессоров было трое, удары наносил только один мальчик, двое стояли. "Зарегистрирован материал проверки по информации, размещенной в СМИ. Выясняются все обстоятельства. В полицию обратился один из родителей", - рассказали в ведомстве. Школа №30 в Перми имеет три корпуса, все они находятся в микрорайоне Вышка-2.

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

пермь

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происшествия, пермь