https://ria.ru/20231222/iski-1917434688.html

В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады

В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады - РИА Новости, 22.12.2023

В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады

В Арбитражный суд Крыма поданы новые иски к Украине по водной блокаде, на этот раз от предприятий республики, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:20

2023-12-22T12:20

2023-12-22T12:20

экономика

украина

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. В Арбитражный суд Крыма поданы новые иски к Украине по водной блокаде, на этот раз от предприятий республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на 3 триллиона рублей. "Сегодня в Арбитражный суд поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики. Предварительно, ущерб, нанесенный нашим предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы", - написал Константинов.Иски сформированы при содействии профильной рабочей группы при парламенте республики. Константинов подчеркнул, что свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром". "Любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20231221/krym-1917211311.html

украина

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экономика, украина, владимир константинов