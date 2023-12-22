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В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады - РИА Новости, 22.12.2023
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12:20 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/iski-1917434688.html
В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады
В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады - РИА Новости, 22.12.2023
В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады
В Арбитражный суд Крыма поданы новые иски к Украине по водной блокаде, на этот раз от предприятий республики, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:20
2023-12-22T12:20
экономика
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. В Арбитражный суд Крыма поданы новые иски к Украине по водной блокаде, на этот раз от предприятий республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на 3 триллиона рублей. "Сегодня в Арбитражный суд поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики. Предварительно, ущерб, нанесенный нашим предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы", - написал Константинов.Иски сформированы при содействии профильной рабочей группы при парламенте республики. Константинов подчеркнул, что свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром". "Любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела", - подчеркнул Константинов.
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экономика, украина, владимир константинов
Экономика, Украина, Владимир Константинов
В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады

Константинов: крымские предприятия подали иски к Украине из-за водной блокады

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. В Арбитражный суд Крыма поданы новые иски к Украине по водной блокаде, на этот раз от предприятий республики, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на 3 триллиона рублей.
"Сегодня в Арбитражный суд поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики. Предварительно, ущерб, нанесенный нашим предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы", - написал Константинов.
Иски сформированы при содействии профильной рабочей группы при парламенте республики. Константинов подчеркнул, что свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром".
"Любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела", - подчеркнул Константинов.
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ЭкономикаУкраинаВладимир Константинов
 
 
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