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Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном - РИА Новости, 22.12.2023
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08:00 22.12.2023 (обновлено: 08:05 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html
Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном
Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном - РИА Новости, 22.12.2023
Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном
Российские военные корабли оживились в Индийском океане, вдобавок Москва помогает оружием военному режиму в Мьянме и проводит с ним военные учения — как это... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:00
2023-12-22T08:05
аналитика
в мире
технологии
индийский океан
индия
мьянма
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Российские военные корабли оживились в Индийском океане, вдобавок Москва помогает оружием военному режиму в Мьянме и проводит с ним военные учения — как это должно понравиться Индии и не будет ли раздражать Китай и США? Перед нами типичный случай аналитического идиотизма: журналистка из гонконгской South China Morning Post чувствует, что-то серьезное происходит, не понимает что, но считает своим долгом пощекотать нервы публике. В России такая аналитика была популярна в 90-е, а сейчас тем же заняты разве что самые дикие из блогеров.Но, вообще-то, тут есть крупица правды, суть которой в том, что Индийский океан слишком долго был — извините за юмор — тихим. А сейчас там начинаются интересные процессы. И их надо как минимум отслеживать, чем заняты далеко не только в России.Посмотрим сначала на его восточные берега. Недавний заход трех военных кораблей нашего флота в Бангладеш — это, в общем, рутина, хотя приятная, потому что их там не было ровно полвека с момента, когда наш флот помогал убирать мины и, по сути, создавать страну. Сейчас наше сотрудничество с ней оживилось, но никакой сенсации в этом нет.А вот что касается Мьянмы (бывшей Бирмы) — тут много нового и интересного, и не зря мы сотрудничаем с ее правительством. Ключевая проблема этой страны в том, что она граничит с Китаем и может считаться чем-то вроде моста Пекина в Индийский океан. Так что уже не первое десятилетие Запад старается посадить там зеленскообразный режим и вредить Китаю, а те власти, которые этого не делают, — хунта и враг демократии. Нет, ну в самом деле: в Тихоокеанском регионе есть Тайвань, чья задача провоцировать китайцев на войну, а другой океан что, хуже?У этой давней истории именно сейчас возникло бурное продолжение — война, причем близко от китайской границы Мьянмы. В регионе обсуждают, устоит ли режим, ведь повстанцы нанесли ему одновременные удары в нескольких местах и военным пришлось плохо. Нет, он устоит, говорят умные люди. Но тут есть нечто старо-новое. Дело в том, что база повстанцев — недалеко от территорий, когда-то бывших частью опиумно-героинового Золотого треугольника (в него входили еще окраины Лаоса и Таиланда). Треугольник пришел в упадок, оттесненный с рынков афганским маком, его лаосско-тайская часть вообще почти отпала. Но с 2021 года режим талибов в Кабуле начал давить наркоторговлю, и вот вам новость: теперь именно Мьянма — мировой лидер по героиновой части (иногда они возвращаются).И заняты этим ренессансом, повторим, как раз те племена, что обитают ближе к китайской границе и атакуют режим. Очень удачная получается ситуация — самофинансируемая партизанщина без лишней нагрузки на бюджет США или кого-то еще (то есть не Украина и не Тайвань). Вдобавок неприятности возникают у Индии, лежащей на транзите этого товара.Ну а что происходит у западных берегов Индийского океана, мы видим хорошо. Американский флот, грозящий партизанам Северного Йемена, которые пускают ракеты в суда, идущие в Израиль. Но арабы в этой операции участвуют по минимуму (только Бахрейн). Зато на прошлой неделе дипломатия Пекина сделала новый шаг по прекращению напряженности между ближневосточниками: провела встречу двух бывших ключевых противников по формуле "Саудовская Аравия — Иран — Китай", на которой среди прочего говорилось о совместном морском патрулировании все того же региона. То есть отдельно от американской коалиции. Китайский флот там довольно активен. И Индия посылает туда пару фрегатов — тоже отдельно. В общем, в океане стало шумно.Кстати, что там говорила наша обозревательница из гонконгской газеты на тему "а как это понравится индийцам"? Тут есть и серьезные мысли на этот счет, например, в китайских СМИ. Получается так: последние события создают большие проблемы для индийской политики балансирования между Западом и Востоком. Запад не может перенести высокотехнологичные производства из Восточной Азии в Южную, то есть в Индию (не та рабочая сила). Идеологи США с коллегами постоянно говорят, что в Дели не тот режим, пахнет авторитаризмом.И вдобавок сейчас эта держава видит, что ее планы развития связей с Ближним Востоком (конкурируя тут с китайцами) под ударом, потому что западникам не понравилось то, куда этот Ближний Восток идет, и ставка была сделана на его подрыв. Так что и внешней политике Индии (не говоря о китайской или российской) придется на происходящее как-то реагировать.
https://ria.ru/20231205/patrushev-1913949751.html
https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html
https://ria.ru/20231029/indiya-1905868183.html
индийский океан
индия
мьянма
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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96
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аналитика, в мире, технологии, индийский океан, индия, мьянма
Аналитика, В мире, Технологии, Индийский океан, Индия, Мьянма

Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота в Индийском океане
Корабли Тихоокеанского флота в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Корабли Тихоокеанского флота в Индийском океане. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Российские военные корабли оживились в Индийском океане, вдобавок Москва помогает оружием военному режиму в Мьянме и проводит с ним военные учения — как это должно понравиться Индии и не будет ли раздражать Китай и США? Перед нами типичный случай аналитического идиотизма: журналистка из гонконгской South China Morning Post чувствует, что-то серьезное происходит, не понимает что, но считает своим долгом пощекотать нервы публике. В России такая аналитика была популярна в 90-е, а сейчас тем же заняты разве что самые дикие из блогеров.
Но, вообще-то, тут есть крупица правды, суть которой в том, что Индийский океан слишком долго был — извините за юмор — тихим. А сейчас там начинаются интересные процессы. И их надо как минимум отслеживать, чем заняты далеко не только в России.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Патрушев обсудил с премьером Мьянмы вопросы безопасности и стабильности
5 декабря, 17:40
Посмотрим сначала на его восточные берега. Недавний заход трех военных кораблей нашего флота в Бангладеш — это, в общем, рутина, хотя приятная, потому что их там не было ровно полвека с момента, когда наш флот помогал убирать мины и, по сути, создавать страну. Сейчас наше сотрудничество с ней оживилось, но никакой сенсации в этом нет.
А вот что касается Мьянмы (бывшей Бирмы) — тут много нового и интересного, и не зря мы сотрудничаем с ее правительством. Ключевая проблема этой страны в том, что она граничит с Китаем и может считаться чем-то вроде моста Пекина в Индийский океан. Так что уже не первое десятилетие Запад старается посадить там зеленскообразный режим и вредить Китаю, а те власти, которые этого не делают, — хунта и враг демократии. Нет, ну в самом деле: в Тихоокеанском регионе есть Тайвань, чья задача провоцировать китайцев на войну, а другой океан что, хуже?
У этой давней истории именно сейчас возникло бурное продолжение — война, причем близко от китайской границы Мьянмы. В регионе обсуждают, устоит ли режим, ведь повстанцы нанесли ему одновременные удары в нескольких местах и военным пришлось плохо. Нет, он устоит, говорят умные люди. Но тут есть нечто старо-новое. Дело в том, что база повстанцев — недалеко от территорий, когда-то бывших частью опиумно-героинового Золотого треугольника (в него входили еще окраины Лаоса и Таиланда). Треугольник пришел в упадок, оттесненный с рынков афганским маком, его лаосско-тайская часть вообще почти отпала. Но с 2021 года режим талибов в Кабуле начал давить наркоторговлю, и вот вам новость: теперь именно Мьянма — мировой лидер по героиновой части (иногда они возвращаются).
Тадж-Махал, Индия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Индия стала Бхаратом: Дели успешно заставил Запад заняться делом
11 сентября, 08:00
И заняты этим ренессансом, повторим, как раз те племена, что обитают ближе к китайской границе и атакуют режим. Очень удачная получается ситуация — самофинансируемая партизанщина без лишней нагрузки на бюджет США или кого-то еще (то есть не Украина и не Тайвань). Вдобавок неприятности возникают у Индии, лежащей на транзите этого товара.
Ну а что происходит у западных берегов Индийского океана, мы видим хорошо. Американский флот, грозящий партизанам Северного Йемена, которые пускают ракеты в суда, идущие в Израиль. Но арабы в этой операции участвуют по минимуму (только Бахрейн). Зато на прошлой неделе дипломатия Пекина сделала новый шаг по прекращению напряженности между ближневосточниками: провела встречу двух бывших ключевых противников по формуле "Саудовская Аравия — Иран — Китай", на которой среди прочего говорилось о совместном морском патрулировании все того же региона. То есть отдельно от американской коалиции. Китайский флот там довольно активен. И Индия посылает туда пару фрегатов — тоже отдельно. В общем, в океане стало шумно.
Кстати, что там говорила наша обозревательница из гонконгской газеты на тему "а как это понравится индийцам"? Тут есть и серьезные мысли на этот счет, например, в китайских СМИ. Получается так: последние события создают большие проблемы для индийской политики балансирования между Западом и Востоком. Запад не может перенести высокотехнологичные производства из Восточной Азии в Южную, то есть в Индию (не та рабочая сила). Идеологи США с коллегами постоянно говорят, что в Дели не тот режим, пахнет авторитаризмом.
Тадж-Махал в Индии - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Индии — приготовиться: еще одной сверхдержавы Западу не надо
29 октября, 08:00
И вдобавок сейчас эта держава видит, что ее планы развития связей с Ближним Востоком (конкурируя тут с китайцами) под ударом, потому что западникам не понравилось то, куда этот Ближний Восток идет, и ставка была сделана на его подрыв. Так что и внешней политике Индии (не говоря о китайской или российской) придется на происходящее как-то реагировать.
 
АналитикаВ миреТехнологииИндийский океанИндияМьянма
 
 
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