https://ria.ru/20231222/indeytsy-1917372329.html

Индейцы навахо встревожились планами США по тратам на внешнюю помощь

Индейцы навахо встревожились планами США по тратам на внешнюю помощь - РИА Новости, 22.12.2023

Индейцы навахо встревожились планами США по тратам на внешнюю помощь

Индейцы навахо, представляющие крупнейшее племя в США, глубоко встревожены планами американского правительства потратить миллиарды долларов на поддержку... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:26

2023-12-22T03:26

2023-12-22T03:26

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Индейцы навахо, представляющие крупнейшее племя в США, глубоко встревожены планами американского правительства потратить миллиарды долларов на поддержку иностранных государств, в то время как местные племена получат лишь малую часть этой суммы, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, охватывающие территорию штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. "Глубоко тревожно видеть, как федеральное правительство обещает миллиарды долларов иностранным государствам во имя национальной безопасности, в то время как 574 племени в его собственных границах получают малую долю это поддержки", - сообщил он, комментируя запрос президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Украине. Ахастин подчеркнул, что индейцы навахо годами были вынуждены испытывать принудительную релокацию, культурную ассимиляцию и эксплуатацию. "Сегодня наследие этих несправедливостей проявляется в значительных различиях в состоянии здоровья среди нашего народа, рак занимает второе место среди причин смертности народа навахо", - добавил он. Ахастин также выразил сильное разочарование в связи с тем, что из оборонного бюджета США убрали поправки о компенсациях за вред от радиационного воздействия, которые назвал необходимым шагом в решении длительных проблем здоровья навахо и других племен, представители которых поддерживали американский ядерный арсенал. "Плюс к этому неадекватное предоставление таких базовых услуг, как здравоохранение, образование и инфраструктура на землях племен, является предметом критического беспокойства. Федерального финансирования и ресурсов часто недостаточно или они недоступны из-за бюрократической красной ленты, оставляя многих людей без доступа к естественным сервисам", - добавил представитель резервации, подвергнув критике "маргинализированное" положение навахо в принимаемых властями США политических решениях. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916846562.html

https://ria.ru/20231128/pentagon-1912507802.html

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), джо байден