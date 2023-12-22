https://ria.ru/20231222/gruzooborot-1917456706.html
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн - РИА Новости, 22.12.2023
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн
Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:32
2023-12-22T13:32
2023-12-22T13:32
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев. "По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 миллионов тонн в грузообороте морских портов страны", - сказал он. Глава Росморпорта Сергей Пылин отметил, что увеличение грузооборота ожидает на 7% по отношению к показателю 2022 года. "Перевалка грузов в морских портах по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 900 миллионов тонн, что составляет рост порядка 7% к показателям 2022 года", - сказал он. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231219/putin-1916681291.html
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росморпорт, россия, экономика
Росморпорт, Россия, Экономика
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн
Минтранс: грузооборот морских портов РФ ожидается на уровне 900 млн тонн
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев.
"По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 миллионов тонн в грузообороте морских портов страны", - сказал он.
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Глава Росморпорта Сергей Пылин отметил, что увеличение грузооборота ожидает на 7% по отношению к показателю 2022 года.
"Перевалка грузов в морских портах по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 900 миллионов тонн, что составляет рост порядка 7% к показателям 2022 года", - сказал он.
Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.
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