https://ria.ru/20231222/gruzooborot-1917456706.html

В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн

В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн - РИА Новости, 22.12.2023

В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн

Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:32

2023-12-22T13:32

2023-12-22T13:32

росморпорт

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916342848_0:0:3164:1780_1920x0_80_0_0_23ffcd8083c52ab78239197d6b401911.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев. "По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 миллионов тонн в грузообороте морских портов страны", - сказал он. Глава Росморпорта Сергей Пылин отметил, что увеличение грузооборота ожидает на 7% по отношению к показателю 2022 года. "Перевалка грузов в морских портах по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 900 миллионов тонн, что составляет рост порядка 7% к показателям 2022 года", - сказал он. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231219/putin-1916681291.html

https://ria.ru/20231219/port-1916629304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

росморпорт, россия, экономика