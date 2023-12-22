Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/gruzooborot-1917456706.html
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн - РИА Новости, 22.12.2023
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн
Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:32
2023-12-22T13:32
росморпорт
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916342848_0:0:3164:1780_1920x0_80_0_0_23ffcd8083c52ab78239197d6b401911.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев. "По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 миллионов тонн в грузообороте морских портов страны", - сказал он. Глава Росморпорта Сергей Пылин отметил, что увеличение грузооборота ожидает на 7% по отношению к показателю 2022 года. "Перевалка грузов в морских портах по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 900 миллионов тонн, что составляет рост порядка 7% к показателям 2022 года", - сказал он. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231219/putin-1916681291.html
https://ria.ru/20231219/port-1916629304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916342848_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_8e2056e552513a83863454b1fd0a0af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
росморпорт, россия, экономика
Росморпорт, Россия, Экономика
В Минтрансе ожидают грузооборот морских портов на уровне 900 миллионов тонн

Минтранс: грузооборот морских портов РФ ожидается на уровне 900 млн тонн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПорт
Порт - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Порт . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев.
"По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 миллионов тонн в грузообороте морских портов страны", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин разрешил размещать спецхранилища удобрений в морских портах
19 декабря, 12:37
Глава Росморпорта Сергей Пылин отметил, что увеличение грузооборота ожидает на 7% по отношению к показателю 2022 года.
"Перевалка грузов в морских портах по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 900 миллионов тонн, что составляет рост порядка 7% к показателям 2022 года", - сказал он.
Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.
Морской порт Дудинка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Котюков назвал развитие морпорта Дудинки стратегической задачей страны
19 декабря, 07:37
 
РосморпортРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала