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В Тбилиси уверены, что Грузия вступит в ЕС раньше, чем Молдавия или Украина - РИА Новости, 22.12.2023
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16:41 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/gruziya-1917529207.html
В Тбилиси уверены, что Грузия вступит в ЕС раньше, чем Молдавия или Украина
В Тбилиси уверены, что Грузия вступит в ЕС раньше, чем Молдавия или Украина - РИА Новости, 22.12.2023
В Тбилиси уверены, что Грузия вступит в ЕС раньше, чем Молдавия или Украина
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2024 года, и страна... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:41
2023-12-22T16:41
в мире
грузия
молдавия
украина
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 22 дек – РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2024 года, и страна станет членом Евросоюза раньше, чем Украина и Молдавия. Ранее на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. "Если не в 2024, то в 2025 году. Хотя мы думаем, что в 2024 году уже должно быть принято это решение (о начале переговоров по членству в ЕС - ред.) Мы и в прошлом году заслуживали начала переговоров, не то что статус кандидата. Однако это политический вопрос…", - заявил Кобахидзе в пятницу на брифинге. По его словам, правящая партия надеется, что переговоры о вступлении Грузии в ЕС начнутся в декабре 2024 года. "Политические решения – это одно, но, в конце концов, все видят, что Грузия намного опережает и Украину, и Молдавию, особенно после тех сложных процессов, которые идут на Украине и которые с экономической точки зрения распространились и на Молдавию… В таких условиях мы уверены, что, хотя нам и поздно предоставили статус кандидата, мы вступим в Евросоюз гораздо раньше их", - добавил Кобахидзе. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231215/status-1915928793.html
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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в мире, грузия, молдавия, украина, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Молдавия, Украина, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Тбилиси уверены, что Грузия вступит в ЕС раньше, чем Молдавия или Украина

Лидер "Грузинской мечты": Грузия вступит в ЕС раньше, чем Молдавия или Украина

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАвтомобили на одной из улиц в Тбилиси
Автомобили на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Автомобили на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 дек – РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2024 года, и страна станет членом Евросоюза раньше, чем Украина и Молдавия.
Ранее на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС
15 декабря, 00:43
"Если не в 2024, то в 2025 году. Хотя мы думаем, что в 2024 году уже должно быть принято это решение (о начале переговоров по членству в ЕС - ред.) Мы и в прошлом году заслуживали начала переговоров, не то что статус кандидата. Однако это политический вопрос…", - заявил Кобахидзе в пятницу на брифинге. По его словам, правящая партия надеется, что переговоры о вступлении Грузии в ЕС начнутся в декабре 2024 года.
"Политические решения – это одно, но, в конце концов, все видят, что Грузия намного опережает и Украину, и Молдавию, особенно после тех сложных процессов, которые идут на Украине и которые с экономической точки зрения распространились и на Молдавию… В таких условиях мы уверены, что, хотя нам и поздно предоставили статус кандидата, мы вступим в Евросоюз гораздо раньше их", - добавил Кобахидзе.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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