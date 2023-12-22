https://ria.ru/20231222/golikova-1917553275.html

Голикова заявила об увеличении рабочих мест к 2030 году

Голикова заявила об увеличении рабочих мест к 2030 году - РИА Новости, 22.12.2023

Голикова заявила об увеличении рабочих мест к 2030 году

Число рабочих мест, которое дополнительно появится в Российской экономике к 2030 году, оценивается в 2,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:56

2023-12-22T17:56

2023-12-22T18:25

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Число рабочих мест, которое дополнительно появится в Российской экономике к 2030 году, оценивается в 2,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году уже сейчас оценивается в 2,4 миллиона. Это значит, что мы развиваемся. Это значит, что задача, которая поставлена президентом страны по обеспечению технологического суверенитета РФ находится на стадии своей реализации", - сказала Голикова во время определения столиц конкурса "Лучший по профессии" следующего года в режиме телемоста на выставке-форуме "Россия". Она отметила, что конкурс профессионального мастерства проводится в 12 раз и является одной из самых главных площадок по популяризации рабочих профессий в России. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.Пять столиц Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" следующего года определили в режиме телемоста на заседании оргкомитета, ими стали Республика Татарстан, Чувашская Республика, Пензенская, Самарская область и Санкт-Петербург.Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231221/golikova-1917294563.html

https://ria.ru/20231212/trudoustroystvo-1915307248.html

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общество, россия, татьяна голикова