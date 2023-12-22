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Семья Героя России Филипова посетила место его последнего боя в Сирии - РИА Новости, 22.12.2023
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07:12 22.12.2023 (обновлено: 09:27 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/geroy_rossii-1917380534.html
Семья Героя России Филипова посетила место его последнего боя в Сирии
Семья Героя России Филипова посетила место его последнего боя в Сирии - РИА Новости, 22.12.2023
Семья Героя России Филипова посетила место его последнего боя в Сирии
Семья Героя России майора Романа Филипова впервые посетила место его последнего боя с террористами в провинции Идлиб в Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:12
2023-12-22T09:27
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
су-25см
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Семья Героя России майора Романа Филипова впервые посетила место его последнего боя с террористами в провинции Идлиб в Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Родители, вдова и дочь Романа Филипова возложили цветы к мемориалу, установленному на месте его последнего сражения с террористами. В церемонии приняли участие офицеры командования и личный состав российской группировки войск в Сирии, командиры и военнослужащие подразделений сирийской арабской армии", - рассказали в министерстве. В ведомстве уточнили, что близкие родственники и военнослужащие почтили память Филипова минутой молчания, установили памятную табличку, изготовленную на малой родине российского летчика – в городе Воронеже, и посадили оливковое дерево. Помощник командующего российской группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоиерей Дмитрий Шкапенко провел заупокойное богослужение. На российской авиабазе Хмеймим семья Филиппова ознакомилась с бытом военнослужащих и посетила музей группировки, на летном поле экипажи боевых самолетов рассказали родственникам о своей авиационной технике и выполнении специальных задач в небе Сирии. В сопровождении военнослужащих российской группировки войск в САР семья Филипповых посетила христианские города Мхарда и Скальбия в провинции Хама, где встретилась с сирийскими военнослужащими. Сирийцы чтят геройский поступок российского офицера. В церкви Святых Мучеников в Мхарде жителями установлена памятная табличка в память о подвиге Филипова. В Скальбии у Храма Святой Софии расположен мемориальный комплекс, где указаны фамилии и имена российских военных, погибших в боевых действиях против террористических группировок при исполнении воинского долга по освобождению Сирии. "После этой поездки, после того, как посетили место гибели, как-то стало немного спокойнее на душе. Наверное, это связано с тем, что побывали именно там, где он погиб, потому что очень хотелось все эти 6 лет приехать в Сирию. И, наконец-то, мы смогли здесь побывать", - сказала Ольга Филипова, вдова Романа Филипова. Третьего февраля 2018 года штурмовик Су-25СМ, за штурвалом которого находился майор Филипов, возвращался после выполнения облета зоны деэскалации "Идлиб" и был сбит огнем террористов с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. На земле Филипов попал в окружение боевиков, до последнего вел неравный бой с противником, был тяжело ранен и при приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатой.
https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
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сирия, россия, идлиб (мухафаза), су-25см
Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза), Су-25СМ
Семья Героя России Филипова посетила место его последнего боя в Сирии

Семья Героя России майора Филипова посетила место его последнего боя в Сирии

© Минобороны России/TelegramСемья Героя России майора Романа Филипова посетила место гибели офицера в Сирии
Семья Героя России майора Романа Филипова посетила место гибели офицера в Сирии
© Минобороны России/Telegram
Семья Героя России майора Романа Филипова посетила место гибели офицера в Сирии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Семья Героя России майора Романа Филипова впервые посетила место его последнего боя с террористами в провинции Идлиб в Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"Родители, вдова и дочь Романа Филипова возложили цветы к мемориалу, установленному на месте его последнего сражения с террористами. В церемонии приняли участие офицеры командования и личный состав российской группировки войск в Сирии, командиры и военнослужащие подразделений сирийской арабской армии", - рассказали в министерстве.
© Минобороны России/TelegramПамятная табличка в честь майора Романа Филипова в Сирии
Памятная табличка в честь майора Романа Филипова в Сирии
© Минобороны России/Telegram
Памятная табличка в честь майора Романа Филипова в Сирии
В ведомстве уточнили, что близкие родственники и военнослужащие почтили память Филипова минутой молчания, установили памятную табличку, изготовленную на малой родине российского летчика – в городе Воронеже, и посадили оливковое дерево. Помощник командующего российской группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоиерей Дмитрий Шкапенко провел заупокойное богослужение.
На российской авиабазе Хмеймим семья Филиппова ознакомилась с бытом военнослужащих и посетила музей группировки, на летном поле экипажи боевых самолетов рассказали родственникам о своей авиационной технике и выполнении специальных задач в небе Сирии.
В сопровождении военнослужащих российской группировки войск в САР семья Филипповых посетила христианские города Мхарда и Скальбия в провинции Хама, где встретилась с сирийскими военнослужащими.
Сирийцы чтят геройский поступок российского офицера. В церкви Святых Мучеников в Мхарде жителями установлена памятная табличка в память о подвиге Филипова. В Скальбии у Храма Святой Софии расположен мемориальный комплекс, где указаны фамилии и имена российских военных, погибших в боевых действиях против террористических группировок при исполнении воинского долга по освобождению Сирии.
"После этой поездки, после того, как посетили место гибели, как-то стало немного спокойнее на душе. Наверное, это связано с тем, что побывали именно там, где он погиб, потому что очень хотелось все эти 6 лет приехать в Сирию. И, наконец-то, мы смогли здесь побывать", - сказала Ольга Филипова, вдова Романа Филипова.
Третьего февраля 2018 года штурмовик Су-25СМ, за штурвалом которого находился майор Филипов, возвращался после выполнения облета зоны деэскалации "Идлиб" и был сбит огнем террористов с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. На земле Филипов попал в окружение боевиков, до последнего вел неравный бой с противником, был тяжело ранен и при приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатой.
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