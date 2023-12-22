https://ria.ru/20231222/gaza-1917483572.html

Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 22.12.2023

Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом обострение конфликта в секторе Газа и пути его решения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:34

2023-12-22T14:34

2023-12-22T15:11

владимир путин

израиль

махмуд аббас

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом обострение конфликта в секторе Газа и пути его решения, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа", — говорится в заявлении.Путин подчеркнул, что Россия продолжит поставки в анклав товаров первой необходимости, включая лекарства и медицинское оборудование. Он также выразил поддержку усилиям, прилагаемым руководством Палестины для деэскалации конфликта. Кроме того, оба лидера указали на важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и возобновления мирных переговоров.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 20 тысяч, пострадали свыше 52 тысяч человек.ХАМАС также утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в плену у палестинского движения остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных удалось освободить.

https://ria.ru/20231222/okkupatsiya-1917450807.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231222/konflikt-1915630213.html

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владимир путин, израиль, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире