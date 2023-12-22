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Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 22.12.2023
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14:34 22.12.2023 (обновлено: 15:11 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/gaza-1917483572.html
Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 22.12.2023
Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом обострение конфликта в секторе Газа и пути его решения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:34
2023-12-22T15:11
владимир путин
израиль
махмуд аббас
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом обострение конфликта в секторе Газа и пути его решения, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа&quot;, — говорится в заявлении.Путин подчеркнул, что Россия продолжит поставки в анклав товаров первой необходимости, включая лекарства и медицинское оборудование. Он также выразил поддержку усилиям, прилагаемым руководством Палестины для деэскалации конфликта. Кроме того, оба лидера указали на важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и возобновления мирных переговоров.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 20 тысяч, пострадали свыше 52 тысяч человек.ХАМАС также утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в плену у палестинского движения остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных удалось освободить.
https://ria.ru/20231222/okkupatsiya-1917450807.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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владимир путин, израиль, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Владимир Путин, Израиль, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Путин и Аббас обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Путин и Аббас подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в Газе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом обострение конфликта в секторе Газа и пути его решения, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа", — говорится в заявлении.

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Путин подчеркнул, что Россия продолжит поставки в анклав товаров первой необходимости, включая лекарства и медицинское оборудование. Он также выразил поддержку усилиям, прилагаемым руководством Палестины для деэскалации конфликта. Кроме того, оба лидера указали на важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и возобновления мирных переговоров.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 20 тысяч, пострадали свыше 52 тысяч человек.
ХАМАС также утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в плену у палестинского движения остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных удалось освободить.
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Владимир ПутинИзраильМахмуд АббасХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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