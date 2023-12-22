https://ria.ru/20231222/fortum-1917430080.html

СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"

СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса" - РИА Новости, 22.12.2023

СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"

Финская энергетическая компания Fortum изучает возможность привлечения еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:03

2023-12-22T12:03

2023-12-22T12:03

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Финская энергетическая компания Fortum изучает возможность привлечения еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от российского производителя, сообщает финское агентство STT. "В отчете, направленном в министерство экономики и занятости, Fortum сообщает, что изучает возможности поиска еще одного поставщика для разработки топлива, подходящего для АЭС "Ловииса", – сказано в материале. Как уточняется, цель компании состоит в том, чтобы АЭС перестала зависеть от топлива исключительно российского производителя, говорится в сообщении. В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии, у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия текущих лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов. В ноябре энергоконцерн подписал соглашение с американской Westinghouse на поставки топлива после 2030 года. В феврале министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия