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СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса" - РИА Новости, 22.12.2023
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12:03 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/fortum-1917430080.html
СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"
СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса" - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"
Финская энергетическая компания Fortum изучает возможность привлечения еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:03
2023-12-22T12:03
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Финская энергетическая компания Fortum изучает возможность привлечения еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от российского производителя, сообщает финское агентство STT. "В отчете, направленном в министерство экономики и занятости, Fortum сообщает, что изучает возможности поиска еще одного поставщика для разработки топлива, подходящего для АЭС "Ловииса", – сказано в материале. Как уточняется, цель компании состоит в том, чтобы АЭС перестала зависеть от топлива исключительно российского производителя, говорится в сообщении. В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии, у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия текущих лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов. В ноябре энергоконцерн подписал соглашение с американской Westinghouse на поставки топлива после 2030 года. В феврале министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"

STT: финский концерн Fortum ищет замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"

CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ KeilaniemiОфис компании Fortum
Офис компании Fortum - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Финская энергетическая компания Fortum изучает возможность привлечения еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от российского производителя, сообщает финское агентство STT.
"В отчете, направленном в министерство экономики и занятости, Fortum сообщает, что изучает возможности поиска еще одного поставщика для разработки топлива, подходящего для АЭС "Ловииса", – сказано в материале.
Как уточняется, цель компании состоит в том, чтобы АЭС перестала зависеть от топлива исключительно российского производителя, говорится в сообщении.
В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии, у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия текущих лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов.
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В ноябре энергоконцерн подписал соглашение с американской Westinghouse на поставки топлива после 2030 года.
В феврале министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.
 
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