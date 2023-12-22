https://ria.ru/20231222/finlyandiya-1917363735.html
Финляндия представила план восстановления Украины
Финляндия представила план восстановления Украины - РИА Новости, 22.12.2023
Финляндия представила план восстановления Украины
Министерство иностранных дел Финляндии представило план по восстановлению Украины на 2025-2026 объемом 50 миллионов евро, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:03
2023-12-22T00:03
2023-12-22T00:03
украина
финляндия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии представило план по восстановлению Украины на 2025-2026 объемом 50 миллионов евро, говорится в пресс-релизе ведомства. "План предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента - Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в 2025-2026 годах", – сказано в сообщении. В плане представлен ряд финансовых решений, которые будут направлены на исследование рынка и инвестиции. Финскому экспортно-кредитному агентству Finnvera будет предоставлена возможность финансировать экспорт, компенсируя потенциальные кредитные потери, говорится в публикации. Правительство также намерено увеличить капитал государственного фонда Finnfund на 25 миллионов евро для инвестирования частного сектора Украины. План состоит из двух частей, вторая будет подготовлена в 2024 году.
https://ria.ru/20231011/pomosch-1901981347.html
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украина, финляндия
Финляндия представила план восстановления Украины
МИД Финляндии представил план восстановления Украины на 2025-2026 годы
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии представило план по восстановлению Украины на 2025-2026 объемом 50 миллионов евро, говорится в пресс-релизе ведомства.
«
"План предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента - Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в 2025-2026 годах", – сказано в сообщении.
В плане представлен ряд финансовых решений, которые будут направлены на исследование рынка и инвестиции. Финскому экспортно-кредитному агентству Finnvera будет предоставлена возможность финансировать экспорт, компенсируя потенциальные кредитные потери, говорится в публикации.
Правительство также намерено увеличить капитал государственного фонда Finnfund на 25 миллионов евро для инвестирования частного сектора Украины.
План состоит из двух частей, вторая будет подготовлена в 2024 году.
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