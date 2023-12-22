https://ria.ru/20231222/evropa-1917373096.html

"Предотвратить катастрофу": Европа решила помочь России

"Предотвратить катастрофу": Европа решила помочь России - РИА Новости, 22.12.2023

"Предотвратить катастрофу": Европа решила помочь России

Европейские производители не хотят отказываться от импорта некоторых видов стальной продукции из России, без которой их бизнес-модель потеряет смысл, что нашло... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:54

2023-12-22T03:54

2023-12-22T15:54

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейские производители не хотят отказываться от импорта некоторых видов стальной продукции из России, без которой их бизнес-модель потеряет смысл, что нашло отражение в новом пакете санкций ЕС, пишет Der Spiegel.Как отмечает издание, представители европейской сталелитейной промышленности раскритиковали принятое Евросоюзом решение продлить льготный период для ввоза в ЕС российских стальных полуфабрикатов, так называемых слябов. "Невыносимо, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда", — пожаловался генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.Изначально льготный период для импорта указанной продукции должен был закончиться осенью 2024 года, однако несколько европейских производителей, которые используют российскую продукцию для производства, "оказали давление" на свои правительства. Издание привело слова европейских дипломатов, отметивших, что в ходе консультаций по новому санкционному пакету представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, Германия была против.При этом, по данным Eurofer, доля российских слябов в европейском импорте за последние месяцы выросла примерно до 56 процентов, что выше досанкционного периода. В ассоциации подсчитали, что российские производители только до 2026-го будут зарабатывать на этом экспорте до двух миллиардов евро в год."Понятно, почему отдельные переработчики хотят сохранить эту золотую жилу. Потому что в противном случае их бизнес-модель потеряет смысл, поскольку она основана на самом дешевом импорте", — возмутился Эггерт.Издание приводит также мнение премьера бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо, заявившего, что европейские санкции "не должны наносить ущерб государствам-членам больше, чем России". По его словам, в одной лишь Бельгии в случае введения ограничений под угрозой оказались бы четыре тысячи рабочих мест, поэтому "необходим переходный период, чтобы предотвратить социальную катастрофу".В октябре 2022 года ЕС запретил импорт катаной стали и стальных полупродуктов из России, однако предоставил период отсрочки запрета до 1 октября 2024-го на ряд других видов стальной продукции. В принятом на этой неделе 12-м пакете санкций льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов продлили до октября 2028 года.

https://ria.ru/20231221/import-1917208384.html

https://ria.ru/20231221/belgiya-1917119022.html

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в мире, россия, бельгия, европа, элио ди рупо, евросоюз, санкции в отношении россии