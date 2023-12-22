https://ria.ru/20231222/energetika-1917394275.html

Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником

Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником - РИА Новости, 22.12.2023

Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:47

2023-12-22T09:47

2023-12-22T10:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём энергетика. Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей", - говорится в сообщении. "Работники встречают свой профессиональный праздник значимыми достижениями, стремятся эффективно решать масштабные, востребованные временем задачи, главные из которых – модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии, подчеркнул президент", - также говорится там."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Современный топливно-энергетический комплекс России – один из ключевых секторов экономики, обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивый рост, сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках", - в свою очередь обратился к работникам отрасли Мишустин.По его словам, сегодня проводится масштабное внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий, в том числе цифровых, особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных и экологических проектов, использованию возобновляемых источников энергии. А глубокие знания, опыт и ответственное отношение к делу позволяют работникам отрасли эффективно решать стратегические задачи повышения надёжности энергосистемы и модернизации её инфраструктуры."Отдельные слова благодарности - ветеранам, всем тем, кто проектировал и строил уникальные электростанции, прокладывал линии электропередачи. Вы являетесь примером преданности призванию для молодых специалистов. Желаю работникам энергетического комплекса дальнейших успехов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20231222/den_energetika-1917370803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, общество