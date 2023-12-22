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Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником - РИА Новости, 22.12.2023
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09:47 22.12.2023 (обновлено: 10:30 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/energetika-1917394275.html
Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником
Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником - РИА Новости, 22.12.2023
Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:47
2023-12-22T10:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём энергетика. Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей", - говорится в сообщении. "Работники встречают свой профессиональный праздник значимыми достижениями, стремятся эффективно решать масштабные, востребованные временем задачи, главные из которых – модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии, подчеркнул президент", - также говорится там."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Современный топливно-энергетический комплекс России – один из ключевых секторов экономики, обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивый рост, сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках", - в свою очередь обратился к работникам отрасли Мишустин.По его словам, сегодня проводится масштабное внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий, в том числе цифровых, особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных и экологических проектов, использованию возобновляемых источников энергии. А глубокие знания, опыт и ответственное отношение к делу позволяют работникам отрасли эффективно решать стратегические задачи повышения надёжности энергосистемы и модернизации её инфраструктуры."Отдельные слова благодарности - ветеранам, всем тем, кто проектировал и строил уникальные электростанции, прокладывал линии электропередачи. Вы являетесь примером преданности призванию для молодых специалистов. Желаю работникам энергетического комплекса дальнейших успехов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20231222/den_energetika-1917370803.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил работников энергетической отрасли с праздником

Путин и Мишустин поздравили работников энергетической отрасли с праздником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём энергетика. Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей", - говорится в сообщении.
"Работники встречают свой профессиональный праздник значимыми достижениями, стремятся эффективно решать масштабные, востребованные временем задачи, главные из которых – модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии, подчеркнул президент", - также говорится там.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Современный топливно-энергетический комплекс России – один из ключевых секторов экономики, обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивый рост, сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках", - в свою очередь обратился к работникам отрасли Мишустин.
Энергетик восстанавливает электроснабжение на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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По его словам, сегодня проводится масштабное внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий, в том числе цифровых, особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных и экологических проектов, использованию возобновляемых источников энергии. А глубокие знания, опыт и ответственное отношение к делу позволяют работникам отрасли эффективно решать стратегические задачи повышения надёжности энергосистемы и модернизации её инфраструктуры.
"Отдельные слова благодарности - ветеранам, всем тем, кто проектировал и строил уникальные электростанции, прокладывал линии электропередачи. Вы являетесь примером преданности призванию для молодых специалистов. Желаю работникам энергетического комплекса дальнейших успехов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким", - заключил Мишустин.
 
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