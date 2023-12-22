https://ria.ru/20231222/elka-1917571148.html

Министр труда и социальной защиты поучаствовал в акции "Елка желаний"

Министр труда и социальной защиты поучаствовал в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2023

Министр труда и социальной защиты поучаствовал в акции "Елка желаний"

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поучаствовал во Всероссийской акции "Елка желаний" - он подарит девятилетнему Ивану хоккейные коньки,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:42

2023-12-22T19:42

2023-12-22T19:42

антон котяков

россия

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поучаствовал во Всероссийской акции "Елка желаний" - он подарит девятилетнему Ивану хоккейные коньки, передает корреспондент РИА Новости. "Так, Иван, Кемеровская область, Кузбасс, город Югра, 9 лет. Мечтает о хоккейных коньках. Я думаю, что у Ивана к Новому году появятся хоккейные коньки", - зачитал желание Котяков во время открытия инклюзивной зимней ярмарки для участников акции "Елка желаний" на выставке-форуме "Россия". Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова поучаствовала в акции второй раз и сняла елочный шар с желанием семнадцатилетнего Максима, который мечтает побывать на концерте группы Любэ. "Придется связаться с группой и попросить для Максима организовать концерт", - пошутила вице-премьер. В этом году "Елка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.

https://ria.ru/20231222/mechty-1917417172.html

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антон котяков, россия, общество