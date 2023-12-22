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Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества - РИА Новости, 22.12.2023
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02:17 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/elektrichestvo-1917364894.html
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества - РИА Новости, 22.12.2023
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества
Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах истекает 1 января 2024. Кто и за что будет платить в новом году,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T02:17
2023-12-22T02:17
жкх
сергей сергеев (генеральная прокуратура рф)
яковлев и партнеры
общество
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах истекает 1 января 2024. Кто и за что будет платить в новом году, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы “Яковлев и Партнеры” Сергей Сергеев.Он напомнил, что по закону в случае прекращения действия моратория штрафы будут налагаться на поставщиков и сетевые организации. “Прямое воздействие штрафных мер на потребителей в теории не предполагается”, - отмечает эксперт. Однако компании и сетевые организации могут переложить штрафы на потребителей, увеличив тарифы.В то же время, мораторий могут и продлить. Решение будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов. До конца не проработан и механизм применения штрафа, добавил Сергеев.
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жкх, сергей сергеев (генеральная прокуратура рф), яковлев и партнеры, общество, россия
ЖКХ, Сергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ), Яковлев и партнеры, Общество, Россия
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества

Юрист Сергеев: с января отменят мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСчетчик электроэнергии
Счетчик электроэнергии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах истекает 1 января 2024. Кто и за что будет платить в новом году, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы “Яковлев и Партнеры” Сергей Сергеев.
Он напомнил, что по закону в случае прекращения действия моратория штрафы будут налагаться на поставщиков и сетевые организации. “Прямое воздействие штрафных мер на потребителей в теории не предполагается”, - отмечает эксперт. Однако компании и сетевые организации могут переложить штрафы на потребителей, увеличив тарифы.
Замена счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
СМИ: россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков
3 апреля, 08:39
В то же время, мораторий могут и продлить. Решение будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов. До конца не проработан и механизм применения штрафа, добавил Сергеев.
 
ЖКХСергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ)Яковлев и партнерыОбществоРоссия
 
 
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