https://ria.ru/20231222/elektrichestvo-1917364894.html
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества - РИА Новости, 22.12.2023
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества
Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах истекает 1 января 2024. Кто и за что будет платить в новом году,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T02:17
2023-12-22T02:17
2023-12-22T02:17
жкх
сергей сергеев (генеральная прокуратура рф)
яковлев и партнеры
общество
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах истекает 1 января 2024. Кто и за что будет платить в новом году, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы “Яковлев и Партнеры” Сергей Сергеев.Он напомнил, что по закону в случае прекращения действия моратория штрафы будут налагаться на поставщиков и сетевые организации. “Прямое воздействие штрафных мер на потребителей в теории не предполагается”, - отмечает эксперт. Однако компании и сетевые организации могут переложить штрафы на потребителей, увеличив тарифы.В то же время, мораторий могут и продлить. Решение будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов. До конца не проработан и механизм применения штрафа, добавил Сергеев.
https://ria.ru/20230403/schetchiki-1862555883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, сергей сергеев (генеральная прокуратура рф), яковлев и партнеры, общество, россия
ЖКХ, Сергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ), Яковлев и партнеры, Общество, Россия
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества
Юрист Сергеев: с января отменят мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков