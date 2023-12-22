https://ria.ru/20231222/elektrichestvo-1917364894.html

Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества

Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества - РИА Новости, 22.12.2023

Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие "умного" счетчика электричества

Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах истекает 1 января 2024. Кто и за что будет платить в новом году,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T02:17

2023-12-22T02:17

2023-12-22T02:17

жкх

сергей сергеев (генеральная прокуратура рф)

яковлев и партнеры

общество

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах истекает 1 января 2024. Кто и за что будет платить в новом году, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы “Яковлев и Партнеры” Сергей Сергеев.Он напомнил, что по закону в случае прекращения действия моратория штрафы будут налагаться на поставщиков и сетевые организации. “Прямое воздействие штрафных мер на потребителей в теории не предполагается”, - отмечает эксперт. Однако компании и сетевые организации могут переложить штрафы на потребителей, увеличив тарифы.В то же время, мораторий могут и продлить. Решение будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов. До конца не проработан и механизм применения штрафа, добавил Сергеев.

https://ria.ru/20230403/schetchiki-1862555883.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жкх, сергей сергеев (генеральная прокуратура рф), яковлев и партнеры, общество, россия